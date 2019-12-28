【2019電影】十大精美首映飛　《殺神》染血鉛筆最型仲有戰機戲飛

喜愛看電影的朋友，如果可以出席首映先睹為快固然開心，但有時收到精美又有心思的首映戲票亦都會相當驚喜。 以下嚴選2019年十張最靚、最特別的首映戲飛，部分電影更附有精美的小禮品，睇得又玩得，值得大家在年尾欣賞一下。

由奇洛李維斯主演的《殺神John Wick 3》的首映戲飛套裝，獲選為今年度最有心思的一份。（《殺神John Wick 3》劇照）

留低都係一份心意

出席首映禮，除了可以率先觀賞想看的電影，趁機拿到設計精美的戲飛，也是一件開心事。有些電影愛走簡約路線，有些就玩味相當濃，跟足電影情節。

一年過去看了不少電影，原來今年也有很多有趣的首映戲飛，有一張是用硬膠片造成、富透明質感；另一張是可以拆出來玩，摺成飛機；更有一套電影的首映戲飛，附送幾份精美禮品，當中包括一份由電影公司的公關，逐份親手整的小禮物，非常有心！

盤點2019年十大最有心思首映戲飛：

+ 31 + 30 + 29

最強紀念品彩蛋！

除了戲飛，其實隨首映送上的紀念品都非常強勁，而當中又以迪士尼出品的最為屈機，特別係最近上畫的《星球大戰︰天行者崛起》，作為最終回就送上一整套紀念銀幣予影迷。