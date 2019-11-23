亨利五世：新王之路影評︳以誠實制勝　是少年君王都懂的政治真理

由David Michôd執導，Plan B製作公司畢彼特（Brad Pitt）監製的Netflix歷史劇情片《亨利五世：新王之路》（The King），找來添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）等重量級主演。劇情改編自莎士比亞作品，描述任性的王子哈爾（Hal）在父親去世後登上了王位，也意味着他必須在戰爭和宮廷內部的鬥爭中解套，使自己得以成長茁壯。

背景設在十五世紀，由添麥菲查洛美飾演的哈爾，正從享受酒池肉林的公子轉變為統領英格蘭的國王。作為改編莎劇的歷史故事，將近兩個半小時的片長僅圍繞在「亨利五世」哈爾本身，依舊是個頗為冒險的舉動。好在主旨夠純粹且單一，再加上並非塞入過多情節而僅是將內容節奏的步調放緩，使這部電影沒有那麼難以下嚥，甚至能與現代社會及日本電影《失憶的總理大臣》（記憶にございません）對照。

+ 7 + 6 + 5

一個頑固的少年該如何在充滿內憂外患的氣氛下作出抉擇，成長為令人信服的國王呢？或許妹妹告訴他的「三思而後行」，正是隱藏在歷史背後的真正意旨。從身旁將領的不信任、法國君主再三的挑釁，哈爾始終保持着不知是成熟還是畏懼的應變方式，卻又總能在令人不着頭緒之時做出足以改變現況的領導，這是相當有驚無險的，同時也是作為探索政治真理的一大概念。當然，最後的大反轉也算是個說不膩的寓言——比起雄心壯志，我們都只需要一種「誠實」而已。

哈爾，正從享受酒池肉林的公子轉變為統領英格蘭的國王。（《The King》劇照）

點擊看更多精彩Netflix電影影評：

續命之徒：絕命毒師影評｜僅限Fans的情懷Reboot 作為電影唔合格

Netflix《曲折》影評：心理驚悚伏筆精彩 掌控觀眾適時估中謎團

深伏!Netflix《高草魅聲》延續史提芬京小說 一拍戲必變爛片魔咒

Netflix《凶月》影評：9年一次的殺局循環 劇情玩顛倒穿越勁燒腦

演員方面，法裔美籍的添麥菲查洛美扮演英國君王亨利五世，口音上稍微令人感到微妙，演技則沒有太大問題，青年的茫然、壓力、不成熟反應其中，不過演員氣質或許就已不太符合亨利五世，令人總有一種其他人選或者會更為勝任的想法。相較之下，英國演員羅拔柏迪臣飾演的法國世子就「正常」得多，狂放的態度加點皇太子的高尚自尊，實則卻是無法掌理任何事物的掛名世子，而那怪異到惹人愛的法國口音，大大為此角色加分。

狂放的態度加點皇太子的高尚自尊，實則卻是無法掌理任何事物的掛名法國世子（《The King》劇照）

遺憾的是，整部電影像極了最終的「污泥大戰」——就是比起戰爭打仗，更像是在Sogo Thankful Week爭崩頭買平嘢的爭鬥。片中各個浩大場面和氣勢，皆在重要時刻化作尷尬，每種可能性都不曾達到真正的高潮，即使後頭的一鏡和慢動作是有挽救的，卻已不及從頭至此的失誤。電影形式上，撇除較出色的美術設計，其餘的部份就僅僅像是將拍攝理論發揮到極致而為。過為克制與公式化的攝影、剪輯、配樂，就已讓觀感過於平凡，而最終這淪為「成也劇本敗也劇本」的電影，卻仍無法在故事部分令人驚豔，終究唯有演員的發揮是較有睇頭。

本片精彩的地方，在於劇本的步調緩慢清晰，看似複雜的歷史也能成為簡單易懂的故事；可惜的同是劇本，眾多過快的起伏、或摸不着頭緒的高潮情節，都讓人感到尷尬和出戲。最可惜的莫過於本片在有着資深演員和添麥菲查洛美、羅拔柏迪臣與Thomasin McKenzie等潛力新星的加持，拍出的電影卻淪為平庸，那可真的就啼笑皆非。

推薦指數 ☆8.0/10 上線日期：2019.11.01 上線平台：NETFLIX

【本文獲「躲在電影裡的詩人」授權轉載，原文：詩人影評｜《國王》：昨日浪蕩世代，今日浪跡世霸。】