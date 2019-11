羅拔柏迪臣談演藝生涯最重要電影　竟非《吸血新世紀》而係呢部…

英國男星羅拔柏迪臣(Robert Pattinson)因主演《吸血新世紀》系列(Twilight)紅爆全球,也成為不少女孩心目中的白馬王子,卻也因此被視為空有外表、有欠實力的偶像派。直到近年,羅拔在一堆小品獨立製片挑戰不同戲路,才終於被認可有真材實料,更獲選為最新一代的蝙蝠俠系列男主角。 而在羅拔心目中,一直有一部最重要的作品為其帶來最美好經驗,才驅使他繼續當演員到現在。羅拔更聲言,沒有這部電影就沒有目前的演藝事業。不過,這部重要的電影卻竟非《吸血新世紀》!

羅拔柏迪臣近10年接演了很多獨立小品電影才證明了自己是實力派演員:

羅拔柏迪臣在17歲時打敗過千對手,被選中在《哈利波特:火盃的考驗》(Harry Potter and the Goblet of Fire)中扮演赫夫帕夫學院型男西追迪哥里(Cedric Diggory),是哈利心儀的女孩張秋的感情對象,分量頗重要,羅拔亦因此瞬間從無名新秀變成宣傳重點之一。羅拔大讚拍攝這部電影是他身處過最舒服的環境之一,整體就像是一個大家庭,裡面的小朋友雖多,卻是一邊拍戲一邊也還繼續讀書,劇組把大家都保護得很好。

羅拔甚至還有機會參加該片在東京的宣傳行程,也是他第一次到日本。有一次他在酒店房間透過窗外鳥瞰整個城市,心中簡直不敢相信這是真的,難以想像這一切是怎樣發生。因此,羅拔認為《哈利波特:火盃的考驗》讓他能夠繼續以演員為職志,讓他對拍戲更感到興趣,他若在演藝圈上有所發展,都要歸功於這部電影。

