【JOKER小丑】一日一蘋果喪減50磅？華堅馮力士絕望減肥餐單曝光

華納兄弟影業推出的最新DC角色電影《JOKER小丑》(Joker)在上映後火速就於全球掀起觀影熱潮,美國電影院預售票也銷量絕佳,同時已經看完《JOKER小丑》的影迷大多數也給予這部DC新作普遍性的好評,尤其是針對男主角、44歲美國男演員華堅馮力士(Joaquin Phoenix)的演技更是令觀眾佩服。

華堅馮力士為《JOKER小丑》地獄式減肥。(《JOKER小丑》劇照)

要說到《JOKER小丑》電影中最令人驚嘆的場面,莫過於就是男主角華堅馮力士驚人的「皮包骨」身材,過瘦且扭曲的骨骼身軀完美呈現出「小丑」瀕臨崩潰邊緣的不穩定精神狀態。由於華堅馮力士為了演出上一部電影《獨行煞星》(You Were Never Really Here)曾經刻意增肥,等到要拍《JOKER小丑》前夕他就迅速減重50磅、約23公斤以符合「小丑」Arthur Fleck的角色身材。

華堅馮力士為了演出上一部電影曾經刻意增肥。(《獨行煞星》劇照)

那麼華堅馮力士到底是怎麼減重的呢?在接受「Access」記者最新訪問時他就被問到:「很多人都談論你暴瘦了50磅,我不知道你怎麼能辦到,我看到有人說你為了瘦下來,一天只能吃一顆蘋果嗎?」

華堅馮力士到底是怎麼減重的呢?(《JOKER小丑》劇照)

華堅馮力士笑著澄清表示:「才不是只有每天一顆蘋果呢!我還會吃萵苣和一些青豆,同時我也有尋求醫療方面的協助,以科學的方式在安全範圍中減肥。但是對我來說最痛苦的是每次導演Todd Phillips都會吃著椒鹽蝴蝶脆餅,看著他吃我實在太難受了。」不過每天一顆蘋果加上青豆、萵苣等蔬食,華堅馮力士每日的瘦身菜單簡直跟《JOKER小丑》電影一樣絕望,所幸他拍完電影之後就能夠放心吃吃喝喝恢復體態了!

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】