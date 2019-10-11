【JOKER小丑】一日一蘋果喪減50磅？華堅馮力士絕望減肥餐單曝光

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華納兄弟影業推出的最新DC角色電影《JOKER小丑》（Joker）在上映後火速就於全球掀起觀影熱潮，美國電影院預售票也銷量絕佳，同時已經看完《JOKER小丑》的影迷大多數也給予這部DC新作普遍性的好評，尤其是針對男主角、44歲美國男演員華堅馮力士（Joaquin Phoenix）的演技更是令觀眾佩服。

華堅馮力士為《JOKER小丑》地獄式減肥。（《JOKER小丑》劇照）

要說到《JOKER小丑》電影中最令人驚嘆的場面，莫過於就是男主角華堅馮力士驚人的「皮包骨」身材，過瘦且扭曲的骨骼身軀完美呈現出「小丑」瀕臨崩潰邊緣的不穩定精神狀態。由於華堅馮力士為了演出上一部電影《獨行煞星》（You Were Never Really Here）曾經刻意增肥，等到要拍《JOKER小丑》前夕他就迅速減重50磅、約23公斤以符合「小丑」Arthur Fleck的角色身材。

華堅馮力士為了演出上一部電影曾經刻意增肥。（《獨行煞星》劇照）

那麼華堅馮力士到底是怎麼減重的呢？在接受「Access」記者最新訪問時他就被問到：「很多人都談論你暴瘦了50磅，我不知道你怎麼能辦到，我看到有人說你為了瘦下來，一天只能吃一顆蘋果嗎？」

華堅馮力士到底是怎麼減重的呢？（《JOKER小丑》劇照）

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華堅馮力士笑著澄清表示：「才不是只有每天一顆蘋果呢！我還會吃萵苣和一些青豆，同時我也有尋求醫療方面的協助，以科學的方式在安全範圍中減肥。但是對我來說最痛苦的是每次導演Todd Phillips都會吃著椒鹽蝴蝶脆餅，看著他吃我實在太難受了。」不過每天一顆蘋果加上青豆、萵苣等蔬食，華堅馮力士每日的瘦身菜單簡直跟《JOKER小丑》電影一樣絕望，所幸他拍完電影之後就能夠放心吃吃喝喝恢復體態了！

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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