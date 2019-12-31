【2020港產片】盤點15套最期待電影　貼地題材列陣迎戰大製作

2019後半年因為社會動盪，再加上內地的影視圈也步入低谷期，當地有大批影視公司相繼倒閉，連帶影響香港電影工業。 今年香港電影的製作破紀錄創新低，只得47部，影迷或許要寄望下年才能睇多幾部好戲。以下盤點15部將於2020年上映的香港電影，部分是合拍大製作的作品，同時也有不少本土議題的小品電影排住隊上映。

等了這麼久，《明日戰記》將在明年暑假7月上映。（《明日戰記》劇照）

大片有隱憂令上映時間一改再改

今年有好幾部大製作原定會上映，結果都要改期，影迷真的等到頸都長，其實大片或者合拍片，在排片方面未必佔優勢，受到政局動盪、內地審批也大受影響，在劇本及映期審批上也比以往花更長時間，可能就是以上種種隱憂，令幾部大片的上映時間都一改再改。不過據知，《明日戰記》將在明年暑假7月上映，另外幾套動作、警匪題材的大製作《真·三國無雙》、《拆彈專家2》也會在下年跟影迷見面。

點撃即睇7部2020年上映的大製作電影：

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本土題材多元另一種吸引

相比起一些大製作、合拍片等作品，一些本土題材的小品香港電影，例如談討社會貧富懸殊、同性戀、殘障人士的電影，題材有新鮮感，而且因為不用遷就內地映期，所受限制較少，相對較易如期上映供影迷觀賞。

即睇另外8部2020年上映的小品電影：