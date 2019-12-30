「雷神」超豪巨宅終於完工　一家五口搬進新屋竟然勁惹是非

飾演「雷神」的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）是出了名的愛妻號兼顧家的好男人，就算工作幾忙他都會盡量抽時間與家人相處。 Chris與太太Elsa Pataky人前人後都勁恩愛，而為了打造一個超越五星級的家，他們更大灑金錢豪裝在澳洲的家。最近大屋終於裝修好，一家五口搬入這個佔地足足有6個足球場的臨海大宅，但竟引來不少爭議，Chris更意外暴露了他在家中的地位真的有夠低的。

憑「雷神」一角在全球爆紅的基斯咸士禾夫是荷里活頭幾位最賺得的演員，賺到錢當然都應該要懂得花費。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

憑「雷神」一角在全球爆紅的基斯咸士禾夫是荷里活頭幾位最賺得的演員，賺到錢當然都應該要懂花費。Chris與太太育有女兒India Rose和孖囝Sasha與Tristan，但他們沒有如很多明星家庭一樣，為了方便工作而搬到美國，為了讓孩子多接觸大自然，他們一家五口仍然選擇住在澳洲。

Chris熱愛水上活動，而他的豪宅因為鄰近海邊，非常方便他去衝浪，四周更有很多樹木包圍。（chrishemsworth/IG圖片）

花費近7千萬豪裝大宅

在今年年頭，Chris在澳洲的巨型豪宅引起過很大關注，事關這間佔地4.2公頃的豪宅，足足有6個足球場之大，當時有不少網民都話他的家簡直勁過「復仇者總部」。

這幢豪宅原本帶有很濃熱帶度假風格，有8間睡房和11間浴室，兩個私家泳池，但他們兩公婆就決定要重新翻新它。2017年開始動工，豪擲超過870萬（超過6800萬港元），拆除原定的房屋和建築物，重新建造新的無邊游泳池。

+ 13 + 12 + 11

【復仇者聯盟4】雷神超級豪宅曝光 網民：直頭勁過百貨公司！

Chris意外暴露在家毫無地位

不少網民看到Chris的豪宅，都笑指「貧窮真的限制了我的想像」，但同時都對Chris一心想給家人最好的心態所感動。而豪宅終於在今年年尾完工，Chris一家人都在聖誕節前入住了裝修好的大宅，不過，為了頭家仆心仆命的他，就似乎冇乜地位。

Chris在網上貼出照片，更留言寫道：「感謝老婆Elsa還有她的西班牙家人們，真的讓我感覺到自己是屬於這個家的一份子。」事關Chris在相中只能站在遠處與老婆及她的娘家合照，Chris也很逗趣的配合擺出可憐的表情。

這幢豪宅一直引來極大爭議

雖然在聖誕前趕得及入住大屋，能與家人好好聚餐的確很幸福，但豪宅自從曝光以來就引來不少爭議，甚至有身邊的鄰居對「雷神」的這幢豪宅相當有意見。最近 ，英國的《Daily Mail》的一篇報導就指，Chris一家人為了灌溉他們家的花園，竟然不顧及澳洲目前的乾旱的危機，而為新巨宅叫了食水的送水車。

+ 4 + 3 + 2

Chris不忿作出反擊

對於這個指控，Chris罕有地作出回應反擊，他指出「這是一個謊言。通常我都不會回應這些虛假的文章，但這次真的讓我很困擾。食水運水車純粹是為了喝水，因為我們與該地區所有未連接城鎮用水的人一樣，由於乾旱我們的飲用水用光了。」同時他也強調，他的花園沒有以食水灌溉，感謝《Daily Mail》的關注，也諷刺《Daily Mail》為澳洲所面對的緊急局勢增加了更多困擾。