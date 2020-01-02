【星球大戰9】約翰保也加繼遺失劇本再出事　公然開黃腔撩Rey被轟

《星球大戰》系列作最終回第九集，《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）暫時告一段落，接下來會如何重啟則要看Marvel方面會加入甚麼角色，以及細寫後續發展。

Finn墮入流沙前疑似想跟Rey表白。（《星球大戰》電影劇照）

戲中因為Finn生怕即將要死，墮入流沙前跟Rey說一句：「我有些說話想跟你說。」正當大家都以為要死時，眾人只是墮進流沙下的洞穴，更意外發現寶貴線索。有影迷指出以為Finn當時想跟Rey表白，又有人提出其實Finn是想講他也感受到原力，但要是結果是後者的話為何Finn不在洞穴中再講一次呢？

約翰保也加在個人Twitter嘲笑「星球大戰很浪漫」。（John Boyega Twitter擷圖）

不過很多影迷都認為Finn當時沒有「表白」是很正確的選擇，而Rey跟Ren天人兩隔前成功表明心跡，但亦有支持Finn和Rey配的粉絲留言：「Ren死後Finn跟Rey就可以約會了」，而扮演Finn的約翰保也加（John Boyega）都有回覆該留言：「她跟誰親吻都沒有所謂，重點是最後和誰上床，你真是個天才。」

約翰保也加竟然不認錯反跟影迷在網上開戰。（《星球大戰：天行者崛起》電影劇照）

約翰保也加言論一出即時引起網絡罵戰，多數影迷指責他幽默感低俗，言論之間眨低女性，又有充滿了性別歧視，更有影迷大罵：「你超級嘔心，有你這種人在星球大戰中代表着我們，作為一名黑人女性感到十分丟臉！」

顯然約翰保也加對於影迷的負計大有微言，反指「看得出你搞不清楚現實和電影的差別」、「我是說《星球大戰》的Rey，何時有說過一般的女性？」等等，令人感到出奇的是他沒有寫下道歉言論不突止，還跟影迷在網上開火，是繼他在《星球大戰9》上映前，因搬屋而遺留了劇本在家後，二次出事！