奇洛李維斯女友親解白髮之謎：任何年齡的女都有權選擇想要的樣子

荷里活男神奇洛李維斯(Keanu Reeves)上月與藝術家Alexandra Grant手拖手出席公開活動,高調宣示戀情。

外間祝福單身多年的奇洛終於覓得真愛之餘,亦對Alexandra Grant的外表評頭品足,事關比奇洛年輕9歲的她,外貌卻比男友蒼老,有網民更恥笑她與76歲的影后海倫美雲(Helen Mirren)撞樣。

Alexandra Grant不介意白髮顯老,健康最重要。(Alexandra Grant Instagram)

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇,仲可以參加勁抽雙重獎,隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等,總值超過70萬元!

其實Alexandra Grant顯老的主因是一頭白髮,日前她在社交網站親解拒絕染髮的原因,她分享了一篇《Newsweek》報道的題目「Breast Cancer Linked to Permanent Hair Dye and Chemical Hair Straighteners in Study of Almost 50,000 Women」(根據對近5萬名女士進行的研究顯示,永久染髮劑及直髮化學物料會導致乳癌),並留言透露20出頭便出白髮,多年來不斷染髮直至身體承受不了染髮劑的有毒物質,後來便放棄染髮。

日前傳出二人已訂埋婚。(Alexandra Grant Instagram)

Alexandra Grant指不同年齡的女士,都有選擇自己想要的外貌的權利,暗示她不介意被人恥笑留白髮,身體健康才是最重要,而更重要的是,她的才氣獲得男神青睞,是很多美女都望塵莫及的。