奇洛李維斯女友親解白髮之謎：任何年齡的女都有權選擇想要的樣子

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）上月與藝術家Alexandra Grant手拖手出席公開活動，高調宣示戀情。

外間祝福單身多年的奇洛終於覓得真愛之餘，亦對Alexandra Grant的外表評頭品足，事關比奇洛年輕9歲的她，外貌卻比男友蒼老，有網民更恥笑她與76歲的影后海倫美雲（Helen Mirren）撞樣。

Alexandra Grant不介意白髮顯老，健康最重要。（Alexandra Grant Instagram）

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其實Alexandra Grant顯老的主因是一頭白髮，日前她在社交網站親解拒絕染髮的原因，她分享了一篇《Newsweek》報道的題目「Breast Cancer Linked to Permanent Hair Dye and Chemical Hair Straighteners in Study of Almost 50,000 Women」（根據對近5萬名女士進行的研究顯示，永久染髮劑及直髮化學物料會導致乳癌），並留言透露20出頭便出白髮，多年來不斷染髮直至身體承受不了染髮劑的有毒物質，後來便放棄染髮。

日前傳出二人已訂埋婚。（Alexandra Grant Instagram）

Alexandra Grant指不同年齡的女士，都有選擇自己想要的外貌的權利，暗示她不介意被人恥笑留白髮，身體健康才是最重要，而更重要的是，她的才氣獲得男神青睞，是很多美女都望塵莫及的。