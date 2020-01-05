【WandaVision】試鏡片段流出　一個已死角色翻生有望？

Marvel其中一個已死的角色或者準備再次回到Marvel電影宇宙內，而這個消息來自專門發布獨家新聞的記者DanielRPK。然而，相信該短片未獲Marvel Studios容許公開，DanielRPK的Twitter帳戶目前已被暫停營運，但影片的內容已經遭截圖公開。

《WandaVision》提前一年至2020年啟播。（IMDb 圖片）

劇集《WandaVision》由「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）主演，而外界一直盛傳此劇集會介紹二人的雙胞胎孩子Wiccan及Speed。近日，DanielRPK在網上公開了劇集的內部試鏡片段，片段中的一句關鍵對白，暗示了其中一個己死角色即將重回Marvel電影宇宙內。

童星Nick Fisher試鏡《WandaVision》片段遭流出，而且還洩露了一個重要訊息。（網上擷圖）

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根據網上當時流出的試鏡片段，童星Nick Fisher為《WandaVision》的角色「Tim」試鏡。據DanielRPK稱，Nick Fisher試鏡的角色是弟弟，當時他稱他的哥哥為「a dorkasaurus rex」，即表示其兄長時常表現出各種愚蠢行為。之後他稱將以「型格雙胞胎」（the cool twin）的身份出席萬聖節活動。這或認證了Wiccan及Speed將在《WandaVision》登場，並為未來的Young Avengers作好準備。

《美國隊長2》片尾片段介紹了快銀及紅女巫。（《美國隊長2》劇照）

然而影片中最有趣的是，他其中一句說話是「舅父睡在梳化上」。假如「Tim」的角色是紅女巫的孩子的話，那麼代表快銀即將回到Marvel電影宇宙中。在Marvel電影宇宙中，由Aaron Johnson飾演的快銀與紅女巫齊齊在《美國隊長2》（Captain America: The Winter Soldier）片尾客串登場，兩人之後一齊在《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）出場，可惜快銀為了不讓鷹眼遭到機關槍射中，在衝刺營救他時中彈身亡。

快銀準備回歸MCU的角色由Daniel RPK公開，但該試鏡片段很快就遭到移除。（Daniel RPK Twitter 擷圖）

目前未知該段試鏡片段中的對話是為了考小演員的演技還是《WandaVision》劇本。而在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）時，都曾傳出快銀會回歸，但最後當然沒有出現。至於Aaron Johnson之今都未曾向外公開表示會回歸Marvel電影宇宙內，或者該條試鏡片段是介紹另一位超級英雄。

Aaron Johnson飾演快銀在《復仇者聯盟2：奧創紀元》中戰死收場。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）