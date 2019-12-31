【WandaVision】演員Twitter洩密　證Marvel準備引入呢位全新角色

2020年將至，Marvel電影宇宙第四階段亦即將展開。Marvel Studios在這階段除了安排了六部電影外，還增加了五部全新劇集，並以《The Falcon and the Winter Soldier》打頭陣。 除此之外，兩部在2021年啟播的劇集《WandaVision》及《Loki》都投入拍攝。正因如此，Marvel Studios的第四階段部份計劃亦隨之曝光，而今次洩密者竟是新加入《WandaVision》的一位女演員。

《WandaVision》由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演。（IMDb 圖片）

《WandaVision》由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）及保羅比特尼（Paul Bettany）主演，劇組在今年11月開機拍攝。而早前流出的片場照中，見到伊莉莎伯奧遜、Teyonah Parris及Kathryn Hahn已經投入拍攝。除此之外，當時這批片場照證實了反恐組織兼情報機構S.W.O.R.D.，將會首次登陸Marvel電影宇宙，或為往後的太空戰爭作好準備。

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近日，《WandaVision》再有新消息傳出，女演員Sheila Knox在Twitter上公布了她加入《WandaVision》的消息。她在Twitter上寫道：「剛獲我的經理人告知，我將成為《WandaVision》一份子。不幸地，因為要開始拍攝了，這代表我的假期要縮短。」

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由於Sheila Knox不時非常有名氣的演員，所以當時沒有太多人留意到她的帖文。直到她在聖誕節發出的新帖文，才讓大家震驚。當時她寫道：「Doomstadt！In Helen！」在Marvel原著漫畫中，Doomstadt是「末日博士」（Doctor Doom）Victor von Doom出生的地方，至於Helen，則是位於美國佐治亞州懷特縣的一個城市，相信劇組正在當地拍攝中。而外間一直盛傳Marvel Studios希望引入「末日博士」，如今Sheila Knox或者證實了相關消息。

在Marvel漫畫中，Doomstadt的模樣。（Marvel Comics）

至於「末日博士」，他在Marvel漫畫《神奇4俠》中是一位反派，但他在2016年出版的《Civil War II》事件後，他改變立場，並成了一位超級英雄。他之後還穿上了鐵甲奇俠的盔甲去追擊反派，因此他加入了復仇者聯盟。在Marvel宇宙中，「末日博士」的科技和魔法水平都排名第二，科技技術僅次於鐵甲奇俠和神奇先生，而魔法水平僅次於奇異博士。

《WandaVision》是否準為「末日博士」能在《奇異博士2》中登場作好準備呢？（Marvel Comics）

巧合地，Kevin Feige日前出席紐約電影學院活動，並跟學生交流。當時他向學生稱：「有時候你要選擇超級英雄、選擇主角及團隊放入電影中，在籌備電影時，通常會問『誰會加入』及『誰人適合加入』。」之後他舉了《奇異博士2》為例子，並稱：「《奇異博士2》將出現MCU全新角色，而這些首次亮相的角色將會是你們難以猜想的。」最後，他還表示將會以一個非常有型的方式介紹這些新角色登場。看來Marvel電影宇宙第四階段將有大量新角色湧入。