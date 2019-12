【Marvel】《WandaVision》片場照流出　神秘角色首現身

Marvel電影宇宙第四階段除了一如以往有電影作品外,還新增了多部劇集,當中包括正在拍攝的《The Falcon and the Winter Soldier》及《WandaVision》。前者早前流出片場照,揭劇集將新增兩位神秘角色。近日輪到後者有片場照流出。該批片場照或揭露了《蜘蛛俠:決戰千里》(Spider-Man: Far From Home)片尾時Nick Fury身處的地方外,在《WandaVision》中飾演的神秘角色的Katherine Hahn都有新消息。

在早前巴西聖誕夜舉行的CCXP上,Marvel Studios公開了《WandaVision》新劇照。(IMDb 圖片)

《The Falcon and the Winter Soldier》率先在明年8月在Disney+上啟播,為Marvel Studios打頭陣,該劇集目前在亞特蘭大開拍。除此之外,盛傳會銜接《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的劇集《WandaVision》雖然2021年才正式啟播,然而原來劇集都正在拍攝中,飾演紅女巫的伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)及飾演成年時期Monica Rambeau的Teyonah Parris都在場。

由 Akira Akbar飾演的Monica Rambeau(中),她在《WandaVision》已經長大成人,並由Teyonah Parris飾演。而她的身造型跟這原著漫畫非常相似,只是外套是灰色,而恤衫是白色。(Marvel Comics/《Marvel隊長》劇照)

可是這兩位主角都被背後的建築物搶走焦點,皆因該建築物原來就是在Marvel原著中,非常出名的反恐組織兼情報機構S.W.O.R.D.,而局內最著名的成員有變種特攻的藍獸與Lockheed、復仇者成員「女蜘蛛俠」Jessica Drew及特工Abigail Brand與Henry Gyrich及Marvel隊長。隨著來自非地球的威脅愈來愈大,Marvel Studios開始把輔助組織由神盾局轉為S.W.O.R.D.。而在《蜘蛛俠:決戰千里》片尾片段,或者當時Nick Fury就是身處在S.W.O.R.D.。

據網上指出,這是S.W.O.R.D.。(Atlanta Filming Instagram 擷圖)

除了Teyonah Parris外,飾演未知角色的Katherine Hahn都是新加入MCU的演員,其神秘角色被形容是一名「愛管閒事的鄰居」,而網上也流出Katherine Hahn拍攝時的最新情況。從照片可以見到,她身穿紫色恤衫,與早前曾傳出她將飾演的角色Agatha Harkness非常相似。劇組在一間房屋拍攝,而據拍攝到現場情況的用戶指出,該房屋是屬於Agnes,應該就是Katherine Hahn的角色名稱。

Katherine Hahn飾演的神秘角色莫非就是Agatha Harkness?(Atlanta Filming Instagram 擷圖/Marvel Comics)

如果Katherine Hahn真的是飾演Agatha Harkness的話,其角色被形式是塞勒姆審巫案的原始女巫之一,但她卻成功避過死刑,並以某種方式活下來。之後成為了神奇先生及隱形女,兩人兒子Franklin Richards的保姆及紅女巫的教母。可是,她最終被紅女巫所殺。Agatha Harkness還擁有一隻名為Ebony的黑貓,牠是一隻怪異的貓狀生物,可以感覺到神秘生物的存在。除了Agatha Harkness外,據了解紅女巫的兩名孩子Wiccan及Speed都會出現。