【D23 Expo】《WandaVision》海報出爐　幻視、紅女巫新造型曝光

Marvel Studios總裁Kevin Feige在D23 Expo前夕，突然宣布就蜘蛛俠與Sony的合作計劃談判破裂，之後還確認了《蜘蛛俠》第三集將由Sony獨自開發，但仍然由湯賀蘭（Tom Holland）主演。 雖然Marvel Studios或痛失蜘蛛俠，但仍無阻他們的計劃，連日來在D23 Expo上公布了多項與Marvel電影宇宙第四階段有關的消息，今次是關於紅女巫與幻視的劇集《WandaVision》。

幻視及紅女巫在《復仇者聯盟3》的淒慘故事當時惹哭不少影迷。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

Marvel Studios在D23 Expo上公布了不少關於Marvel電影宇宙第四階段、甚至是第五階段的消息，當中包括公布《黑豹2》（Black Panther）上映日期、宣布開拍《She-Hulk》、《Ms. Marvel》及《Moon Knight》三部全新劇集及確認演員加盟或回歸參演等。除此之外，Marvel Studios同時揭開了不少電影及劇集的神秘面紗，當中備受注目的是由保羅比特尼（Paul Bettany）及伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）主演的劇集《WandaVision》。日前Marvel Studios在D23 Expo上公開了劇集首張官方海報。

劇集《WandaVision》首張海報出爐，有網民發現暗藏彩蛋。（andyparkart Twitter 圖片）

《WandaVision》海報由Marvel Studios Visual Development主管Andy Park所設計，他同時負責設計《黑寡婦》（Black Widow）海報及早前在聖地亞哥國際漫畫展上公布的電影首張概念圖。雖然《WandaVision》目前只有一張照片，但卻暗藏不少彩蛋。從該照片可以見到，紅女巫與貌似人類的幻視坐在梳化上，而憑兩人家中的設計，故事也將如外界傳聞所言設定在50，60年代。

紅女巫的漫畫造型或將在劇集《WandaVision》中出現。（Marvel Comics）

另外，在該照片上可以見到，兩人家中的牆上出現了紅女巫及幻視的倒影，而前者的造型跟電影版目前的造型非常不同。今次劇集版紅女巫的造型跟Marvel漫畫非常相似，而心靈寶石則仍留在幻視的額前。雖然未知《WandaVision》如何連接往後的Marvel電影，但有網民大膽推測，指《WandaVision》是一部講述紅女巫如何復活幻視的劇集，並將探討紅女巫如何改變現實的能力。或者因紅女巫改變現實的能力影響了多元宇宙，迫使奇異博士在《奇異博士2》出手，所以有網上開始猜測紅女巫會否是電影的反派。

幻視在《復仇者聯盟3》死亡，連帶《復仇者聯盟4》都沒有登場。（《復仇者聯盟3：無限之戰》劇照）

雖然目前只屬於網民的猜測，然而紅女巫曾在2005年出版的原著漫畫《House of M》事件中，她透過改變現實的能力，讓其他超級英雄經歷了他們不曾擁有的美好虛幻生活，但紅女巫最後卻無法承受這個結局，最終喊出一句「No More Mutants」（不要再有變種人），把數百萬計的變種人消滅。莫非《WandaVision》劇集語帶雙關，一切都是紅女巫（Wanda Maximoff）的幻想（Vision）。