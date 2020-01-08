《詭屋驚凶實錄》童星Joey King長大成人　仲有個拗手瓜冠軍老豆

說起《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）系列電影，可能大家首先想起的會是一手創造這恐怖宇宙的導演溫子仁（James Wan）或者飾演華倫夫人的Vera Farmiga。然而在早前舉行的第77屆金球獎上，一位女演員成為紅地毯焦點之一。原來這位年輕女孩，就是在《詭屋驚凶實錄》中，飾演受害者家屬之一的Joey King。不經不覺，當年一臉稚氣的她，如今長得亭亭玉立，還憑劇集《The Act》入圍角逐電視劇獎項。

Joey King在《詭屋驚凶實錄》中飾演Christine Perron而為人所認識。（《詭屋驚凶實錄》劇照）

三姐妹顏值爆燈 仲有個拗手瓜比賽冠軍老豆

1999年出生的Joey King，是一位美國童星。她有兩位姐姐，分別是Kelli King及Hunter King，而兩人都是演員。三姐妹不但感情要好，而且顏值爆燈，真是羡煞旁人。而Joey King曾與二家姐Hunter King，齊齊拍攝劇集《生活點滴》（Life in Pieces）。而三姐妹的爸爸Terry King，他曾是拗手瓜比賽冠軍，還在這範疇為史泰龍擔任技術顧問。

Joey King（右）與Kelli King（中）及Hunter King（左）兩位姐姐齊齊慶祝National Sisters Day。（Hunter King Twitter 圖片）

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Joey King10年前因拍攝《Ramona and Beezus》而成名

說回Joey King，其實她在4歲時已經出道，當時她為營養麥片拍攝廣告。兩年後，她迎來人生首部作品《Grace》。直到2010年，Joey King迎來她首個轉捩點。她接拍了《Ramona and Beezus》，並與同劇的Selena Gomez成為密友。Joey King憑電影獲得青年藝術家獎獎項，並開始獲邀參演多部大製作電影，當中包括《滾搞了愛情》及《蝙蝠俠—夜神起義》，前者主要演員有賴恩高斯寧、愛瑪史東及茱莉安摩亞，而後者則相信不用多介紹。

在2013年，她有份參演的《詭屋驚凶實錄》成為一時佳話，電影全球票房獲得3億1,900萬美元，奠定了詭屋驚凶實錄宇宙的基石。當年約13歲的Joey King在電影中飾演為人膽小，並曾親眼看到靈異現象的Christine Perron。

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8年內3度剃頭演出 Joey King：不是勇敢行為！

在剛過去的第77屆金球獎，Joey King憑劇集《The Act》入圍角逐迷你劇組最佳女主角。雖然她最終不敵米雪威廉絲（Michelle Williams），但她的演技已經備受肯定。短短8年間，她三度剃頭演出。第一次是在《蝙蝠俠—夜神起義》、第二次是在《Wish I Was Here》，而今次則是為劇集《The Act》。她在2018年接受《Allure》訪問時稱：「曾有許多人問我『你害怕嗎？』或『你緊張嗎？』，又會說『你真勇敢』，但我只想說我不勇敢，我只是剪掉頭髮。」可是她也因為今次是剃光頭，所以遭人白眼。她在2018年時曾向外稱，在飛機上遭一名男乘客嘲笑她光頭，是因為患上癌症，氣得Joey King要在網上發文回應。

Joey King因拍攝《The Act》而遭人嘲笑似患上癌症。（Joey King Twitter 擷圖）