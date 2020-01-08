《詭屋驚凶實錄》童星Joey King長大成人　仲有個拗手瓜冠軍老豆

說起《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）系列電影，可能大家首先想起的會是一手創造這恐怖宇宙的導演溫子仁（James Wan）或者飾演華倫夫人的Vera Farmiga。然而在早前舉行的第77屆金球獎上，一位女演員成為紅地毯焦點之一。原來這位年輕女孩，就是在《詭屋驚凶實錄》中，飾演受害者家屬之一的Joey King。不經不覺，當年一臉稚氣的她，如今長得亭亭玉立，還憑劇集《The Act》入圍角逐電視劇獎項。
Joey King在《詭屋驚凶實錄》中飾演Christine Perron而為人所認識。（《詭屋驚凶實錄》劇照）
三姐妹顏值爆燈 仲有個拗手瓜比賽冠軍老豆
1999年出生的Joey King，是一位美國童星。她有兩位姐姐，分別是Kelli King及Hunter King，而兩人都是演員。三姐妹不但感情要好，而且顏值爆燈，真是羡煞旁人。而Joey King曾與二家姐Hunter King，齊齊拍攝劇集《生活點滴》（Life in Pieces）。而三姐妹的爸爸Terry King，他曾是拗手瓜比賽冠軍，還在這範疇為史泰龍擔任技術顧問。
Joey King（右）與Kelli King（中）及Hunter King（左）兩位姐姐齊齊慶祝National Sisters Day。（Hunter King Twitter 圖片）
Joey King10年前因拍攝《Ramona and Beezus》而成名
說回Joey King，其實她在4歲時已經出道，當時她為營養麥片拍攝廣告。兩年後，她迎來人生首部作品《Grace》。直到2010年，Joey King迎來她首個轉捩點。她接拍了《Ramona and Beezus》，並與同劇的Selena Gomez成為密友。Joey King憑電影獲得青年藝術家獎獎項，並開始獲邀參演多部大製作電影，當中包括《滾搞了愛情》及《蝙蝠俠—夜神起義》，前者主要演員有賴恩高斯寧、愛瑪史東及茱莉安摩亞，而後者則相信不用多介紹。
在2013年，她有份參演的《詭屋驚凶實錄》成為一時佳話，電影全球票房獲得3億1,900萬美元，奠定了詭屋驚凶實錄宇宙的基石。當年約13歲的Joey King在電影中飾演為人膽小，並曾親眼看到靈異現象的Christine Perron。
8年內3度剃頭演出 Joey King：不是勇敢行為！
在剛過去的第77屆金球獎，Joey King憑劇集《The Act》入圍角逐迷你劇組最佳女主角。雖然她最終不敵米雪威廉絲（Michelle Williams），但她的演技已經備受肯定。短短8年間，她三度剃頭演出。第一次是在《蝙蝠俠—夜神起義》、第二次是在《Wish I Was Here》，而今次則是為劇集《The Act》。她在2018年接受《Allure》訪問時稱：「曾有許多人問我『你害怕嗎？』或『你緊張嗎？』，又會說『你真勇敢』，但我只想說我不勇敢，我只是剪掉頭髮。」可是她也因為今次是剃光頭，所以遭人白眼。她在2018年時曾向外稱，在飛機上遭一名男乘客嘲笑她光頭，是因為患上癌症，氣得Joey King要在網上發文回應。
Joey King因拍攝《The Act》而遭人嘲笑似患上癌症。（Joey King Twitter 擷圖）