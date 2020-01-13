傳呢5位變種特攻角色準備登陸MCU　最快《WandaVision》就見到？

隨著迪士尼在去年完成收購FOX後，由FOX擁有的Marvel角色版權，如死侍、變種特攻及神奇4俠等，亦終於回到Marvel Studios懷抱，許多粉絲都期待，究竟Marvel Studios甚麼時候會把上述角色加到Marvel電影宇宙內。近日，有外媒引述知情人士稱，有五位變種特攻的角色將率先登陸Marvel電影宇宙。究竟是哪五位呢？

究竟變種特攻何時登陸Marvel電影宇宙，一直都是粉絲非常關心的話題。（《變種特攻：黑鳳凰》劇照）

在去年10月中旬，飾演死侍的賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）在其Instagram帳戶上載了他在Marvel Studios總部的相片。雖然他一如以往不正經地發文，指他當時去Marvel Studios總部的目的是為「Anthony Stark」，即Tony Stark的角色試鏡。然而，他這消息被認為是間接承認了死侍準備要回歸Marvel電影宇宙。

賴恩雷諾士現身Marvel Studios總部，並與粉絲分享照片。（Ryan Reynolds Instagram 圖片）

今次這則新消息是來自一位名叫Mikey Sutton的記者，他就是當年首位爆出蜘蛛俠將加入Marvel電影宇宙的人。而在迪士尼與Sony在上年鬧翻時，當兩間公司各出聲明表示會各有各做時，他卻「唱反調」，指其實兩者在蜘蛛俠合約上仍然繼續談判，並大膽估計兩間公司最終會成功達成共識。不出他所料，最終兩間公司成功再度合作。近日Mikey Sutton再次發功，率先透露有五位變種特攻的角色將率先在Marvel電影宇宙第四階段登場。

Mikey Sutton的消息又會否準確呢？（《蜘蛛俠：決戰千里》劇照）

至於今次是哪五位變種特攻成員準備登陸Marvel電影宇宙第四階段呢？