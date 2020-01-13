【Marvel】鷹眼劇集《Hawkeye》製作無限延期　究竟係咩解究？

這個星期對於Marvel粉絲來說，相信是非常意外及震驚，因為先有導演Scott Derrickson因與Marvel Studios在創作上出現分歧而辭去《奇異博士2》（Doctor Strange in the multiverse of madness）導演一職。 日前，不時獲得Marvel獨家消息的Charles Murphy公開另一則非常震撼的消息，劇集《Hawkeye》的製作將無限延期，究竟發生甚麼事呢？

在Marvel電影宇宙中，謝洛美維納飾演鷹眼。（《復仇者聯盟》劇照）

當Kevin Feige宣布開拍鷹眼個人劇集《Hawkeye》時，確實讓許多Marvel迷感到興奮，因為所有元祖復仇者成員都終於擁有自己的個人作品。可是，不時獲得Marvel電影內部消息的Charles Murphy指出，《Hawkeye》的製作將無限期推遲。據他了解，原定該劇集會在今年7月開始投入製作，但目前Marvel Studios已把此劇從2020年的製作時間表中剔除。

元祖復仇者成員人人都有個人作品，但只有鷹眼是以個人劇集形式推出。（《復仇者聯盟》劇照）

雖然此消息對於Marvel粉絲來說非常失望，但Charles Murphy續指出，在《Hawkeye》的製作將無限期推遲下，Marvel Studios已經把《Ms. Marvel》的籌備提早至今年4月展開。除此之外，他們還積極尋找飾演Moon Knight及She-Hulk的人選。如今，《Moon Knight》及《She-Hulk》這兩劇集的開拍時間還會比《Hawkeye》早。

謝洛美維納飾演的鷹眼，他是最後一位元祖復仇者成員獲得其個人作品。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

然而Charles Murphy卻向Marvel粉絲大派定心丸，據他表示，其實這次的延遲並非《Hawkeye》的首次。這或可能由於Marvel Studios希望製作一部更為龐大及更有遠景的《Hawkeye》。最重要是，可以讓劇組有更多時間與新加入，準備飾演Kate Bishop的Hailee Steinfeld多作交流，所以便把《Hawkeye》剔出2020年的製作時間表。

據了解，《Hawkeye》並非首次延後製作。（官方圖片）

外媒不認同Charles Murphy的說法？

可是有外媒卻認為，《Hawkeye》被剔出2020年的製作時間表，甚至無限期延遲製作是由於謝洛美維納（Jeremy Renner）與前妻Sonni Pacheco的官司。有外媒還認為，無限期延期近乎等於取消製作。目前尚未清楚Marvel Studios是否只計劃把製作延期，還是其實已經擱置製作呢？目前官方仍未有回應，而《Hawkeye》原定在2021年啟播。