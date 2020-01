【Marvel】鷹眼劇集《Hawkeye》製作無限延期　究竟係咩解究？

這個星期對於Marvel粉絲來說,相信是非常意外及震驚,因為先有導演Scott Derrickson因與Marvel Studios在創作上出現分歧而辭去《奇異博士2》(Doctor Strange in the multiverse of madness)導演一職。

日前,不時獲得Marvel獨家消息的Charles Murphy公開另一則非常震撼的消息,劇集《Hawkeye》的製作將無限延期,究竟發生甚麼事呢?