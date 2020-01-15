【廿二世紀殺人網絡4】電影開拍在即　幸運兒野生捕獲奇洛李維斯

荷里活男神奇洛李維斯（Keanu Reeves）在去年事業愛情兩得意，由他主演的《殺神John Wick 3》（John Wick: Chapter 3 – Parabellum）全球大賣，電影錄得3億2,600萬美元收入，成為整個系列的票房冠軍，不久還宣布將開拍《殺神John Wick 4》，氣勢可謂一時無兩。近日，有影迷在北加利福尼亞州見到男神「一支公」嘆雪糕，非常寫意。

奇洛李維斯應該是去年最矚目的荷里活演員，由年頭旺到年尾。（《殺神John Wick 3》劇照）

奇洛李維斯今年應該非常忙碌，除了要為《Bill & Ted Face the Music》宣傳外，還要忙於拍攝《殺神John Wick 4》及《廿二世紀殺人網絡4》，皆因這兩部電影在美國上映時間是一模一樣，即2021年5月21日。之後外國傳媒《SFist》在去年12月透露，《廿二世紀殺人網絡》第四集將在今年2月正式在三藩市開拍。

2019年對奇洛李維斯來說絕對是大豐收，皆因他事業愛情兩得意。（Getty Images）

近日，《廿二世紀殺人網絡4》的劇組已經來到拍攝地點Alameda準備，沒想到，連主角奇洛李維斯都有在場，有幸運兒還成功在街上野生捕獲奇洛李維斯。從網上流出的短片可以見到，奇洛李維斯在一間名為「Baskin-Robbins」的雪糕店旁邊「一支公」嘆雪糕。巧合地，這一幕被剛從停車場走出來的Jose De Leon和Yahoska Martinez見到。兩人見到男神，即時上前問可否合照。奇洛李維斯當然來者不拒，之後Yahoska Martinez還把她與奇洛李維斯放上網，這件事旋即在網上瘋傳。

由於這件事，甚至有外媒到訪「Baskin-Robbins」，詢問奇洛李維斯食甚麼口味的雪糕。據店內一名員工表示：「我想他買了果仁糖和奶油味雪糕。」有趣地，《廿二世紀殺人網絡4》的暫定名稱（Working Title）正是「Project Ice Cream」。

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