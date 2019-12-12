《Matrix 4》2021年上畫　撞正奇洛李維斯另一部大作同日公映

華納兄弟終於落實了由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《廿二世紀殺人網絡》（The Matrix）第四集上映時間。據了解，電影將安排在美國時間2021年5月21日上映，這日期同時也是《殺神John Wick》（John Wick）第四集的上映日期，未知最終會由Neo還是John Wick勝出呢，但肯定的是，奇洛李維斯粉絲會最興奮。

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《廿二世紀殺人網絡》在1999年上映時深受影迷歡迎，三部作品票房合共超過16億（約港幣$124億）美國收入。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

據外國傳媒《The Hollywood Reporter》報道，粉絲期待已久的《廿二世紀殺人網絡》第四集將落實在美國時間2021年5月21日上映，同期對手還包括《殺神John Wick 4》，名副其實奇洛自己打自己。

目前只有飾演Neo的奇洛李維斯及Trinity 的Carrie-Anne Moss確定回歸續演。（《廿二世紀殺人網絡》劇照）

目前《廿二世紀殺人網絡》第四集正在籌備當中，並由Lana Wachowski執導。在電影系列前三集中，分別飾演男、女主角Neo及Trinity的奇洛李維斯和嘉利安慕絲（Carrie-Anne Moss）都確定會參演。早前奇洛李維斯向外稱他已經看過《廿二世紀殺人網絡》第四集的劇本，並指出：「（導演）非常有野心。」，並支持導演應該這樣做。

有外媒證實，Yahya Abdul-Mateen II將成為《廿二世紀殺人網絡4》其中一位主角。（《水行俠》劇照）

之後有外媒指出，在《水行俠》（Aquaman）中飾演反派Black Manta的Yahya Abdul-Mateen II將與奇洛李維斯及嘉利安慕絲齊齊成為主角，但其角色仍然是一個謎，但也有傳他飾演的角色會與Morpheus有關連，可能是Morpheus的兒子或侄子，甚至是Morpheus的年輕版。相信奇洛李維斯粉絲最希望2021年可以快些來臨。

當年執導的華高斯基兄弟，兩人分別在2008及2016年承認變性，成為華高斯基姐妹。（IMDb 圖片）

華納公布《閃電俠》上映日期 迎戰《蟻俠3》

除此之外，粉絲等了又等，由Ezra Miller主演的《閃電俠》（The Flash）獨立電影都有了上映時間表。據《The Hollywood Reporter》指出，電影將在美國時間2022年7月1日上映，較預定上映時間足足延遲了四年。如果《閃電俠》最終如願在2022年上映，他們將正面迎戰《蟻俠》第三集。