【黑寡婦】施嘉莉祖安遜挖盡角色每一面　揭鮮為人知的神秘過去

前日（13日）Marvel Studios公開了《黑寡婦》（Black Widow）的最新預告，昨日（14日）又再公開多一條《黑寡婦》特輯，總裁Kevin Feige和施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）分別都有講到自己的感受。

正如施嘉莉祖安遜所說，很少有演員能演造一個角色長達10年後，再有機會挖掘她。（《黑寡婦》特輯截圖）

首先施嘉莉祖安遜提到「黑寡婦」這個角色層次豐富，動機明確、內心堅定，經歷了蛻變和成長，她自言想挖掘這個角色的不同方面，當中包含了無限可能性，而且很少有演員在塑造一個角色長達10年後，突然有機會可以深入發掘她的內心世界，今次《黑寡婦》將會為影迷帶來跟MCU不同的內容！

而在預告中可見，「黑寡婦」自言不斷需要為同僚收拾爛攤子，她更跟平常的超級英雄有所不同，因為她為神盾局（S.H.I.E.L.D.）效力前，曾犯錯，由於不想再逃避過去，決定「回家」找她的家人去面對，而影迷更可以在今集看到她鮮為人知的間諜生涯，更會解開Marvel電影宇宙埋下的伏線和謎團。

今集最主要話俾影迷知黑寡婦不為人知的過去。（《黑寡婦》特輯截圖）

另外，Kevin Feige表示知道一直以來，影迷們對《黑寡婦》的呼聲都很高，勝過其他任何一套電影。而導演Cate Shortland都有講到自己急不及待想要看到真實的黑寡婦，因為她不是一位傳統的英雄，是個有着黑暗過去的人，今次更能看到她從未示人的一面，令人十分期待！

Marvel Studios總裁Kevin Feige表示知道《黑寡婦》比起任何一套電影的呼聲都要來得高。（《黑寡婦》特輯截圖）