【復仇母親】14年後回歸大銀幕　李英愛：有義務以演出反映現實

提起李英愛不少港人都會想起「嗚啦啦嗚啦啦」的《大長今》，又或是2年前她再次演出的古裝劇《師任堂》。不過闊別大銀幕14年的李英愛近日帶來新作《復仇母親》（韓文：나를 찾아줘），該戲改編自韓國真實社會事件，由李英愛傾力演出，飾演一位瀕臨崩潰邊緣的母親，誓要尋回失蹤6年懷疑被擄走的兒子，將他帶離龍潭虎穴！

李英愛今次扮演誓不放棄，一定要找回失蹤的兒子，過程凶險又心傷，極考演技。（《復仇母親》劇照）

演員都有社會義務

早前李英愛接受訪問同樣有提及個人的感受，尤其是為人母親的愛姐，育有一對龍鳳寶貝，她本人同樣表示很喜歡這個劇本的主題，在當上了母親後，發現這些有關尋找孩子、有關當下社會問題的劇本、社會上有很多不合理的事情等等，都令自己有很深的感觸，對社會的責任感更大。

其後她都有提及自己近期的作品都是以大製作為主，不過自己身為演員，覺得有義務去演一些跟社會問題有關的作品，雖然這套電影的主題很沉重，但同時能反映出現實，希望觀眾能有迴響。

李英愛自言拍《復仇母親》並不辛苦，辛苦在於返回家中時如何抽離，做回自己的角色。（電影公司提供）

由於戲中很多部份都很沉重，而李英愛在戲中都有動作戲，不論是捱打還是逃亡，又要不停追尋真相，找回自己寶貴的孩子，問及她最辛苦、印象最深刻是哪一場戲時，她卻反指最辛苦反而是回到家之後，怎樣去平衡自己的心情，同時亦要兼顧妻子、母親以及演員的身份，當中付出了很大努力就能作出平衡。

李英愛拍攝《復仇母親》時，在海邊的泥灘戲一點都不容易。（《復仇母親》劇照）

由於《復仇母親》這套作品改編自真人真事，首次執導的金承右在很久之前有看到一些尋人廣告，剛好韓國真的存在誘拐兒童做童工的事，不過背景設定就不像戲中一樣，在海邊的釣魚場，而是在鹽田。

鑑於李英愛本身已經有對龍鳳寶寶，要是同樣事件發生在她身上又會如何做呢？她擔心的表示完全不敢想像此事，真的連想都不敢想。所以十分希望能夠透過這部電影，讓更多觀眾可以看到這樣的事，同時希望那些傷心的父母都能夠找回自己的孩子，要是這部電影有所幫助就好了。

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《復仇母親》預告