非洲繪製電影海報《E.T.》變大戰《異形》　連發哥呢套戲都有份

近日網上有多張八、九十年代的非洲電影海報流傳，由於牌品和印刷成本的關係，一些非洲戲院將繪製海報電影的任務委託給藝術家，但有些藝術家其實不太清楚他們正為畫甚麼，只能憑猜測去繪製，以致部分作品「出錯」，例如將E.T.夾硬變做異型，離譜得來又好笑！

《ET外星人》瞬間變「ET」大戰「異形」。（Facebook Aynsley Dickinson圖片）

其中一張海報是於1982年上映的《ET外星人》（E.T. the Extra-Terrestrial），當中有十分具標誌性的「ET」、「踩單車上月球」和「手指接觸」，可謂將戲中印象深刻的場面都放進了海報。

不過好笑的地方在於海報上竟然出現了「異形」，還有「ET」正在搭米高積遜（Michael Jackson）的膊頭，令到整件事十分奇怪，似乎變了《異獸戰》中的「ET」大戰「異形」，但就未知關米高積遜咩事喇。

明明這就是《異形》的劇照。（電影劇照）

《辣手神探》非洲版電影海報，不過可以畫得發哥再靚仔啲！（Facebook Aynsley Dickinson圖片）

另一張稱得上完美還原的海報是吳宇森導演赴荷里活前，在香港拍攝的最後一部電影《辣手神探》（Hard Boiled），由周潤發、梁朝偉、毛舜筠和黃秋生等人主演，當年的海報正正是發哥一手抱B一手持槍，左額更貼上一塊染血大紗布，繪製海報跟原裝海報是罕有地99%吻合！

《辣手神探》由周潤發梁朝偉、毛舜筠和黃秋生等人主演。（電影海報）

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