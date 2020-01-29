農曆新年一次過睇完2019年20部人氣電影：上流寄生族、返校…

農曆新年有個悠長的假期，你已經想好要做什麼了嗎？不想出去人擠人，也不想在麻雀檯上輸清光，更受夠在遊戲上遇到爛隊友？那就開開心心在家看電影吧～你又怕不知道要看什麼？別擔心，網友看爆的超推薦片單都在這裡啦！DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據關鍵引擎》 ，替你調查出2019年20大最具話題性的電影，這個年節就好好的在家盡情享用吧！

第20名：殺神John Wick 3

為《殺神》系列電影的第三部作品，故事敘述主角為了一份全球的驅逐令而使他成為了各路殺手及黑暗界的目標，為了要努力地活下去，必須殺出一條血路。故事劇情高潮迭起、整部動作的場面大約佔了70%左右，武打場面打好打滿，每一個動作都拳拳到肉，讓影迷們看得超過癮！

這部電影獲得了影評人多數正面的評價，成為暴力美學的巔峰之作，但許多粉絲對於結尾安排似乎有點不太滿意，所以續集將會於2021年5月上映啦！

《殺神John Wick 3》僅排第20。（《殺神John Wick 3》劇照）

數據分析2019必睇電影排行！點圖看第19至第1名▼▼▼

+ 40 + 39 + 38

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年01月01日至2019年12月26日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『2019熱門電影』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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