【喋血戰士】雲迪素化身超級英雄　逆天能力貼近《變種特攻》狼人

改編自全球暢銷勇士漫畫（Valiant Comic）同名漫畫角色《喋血戰士》（Bloodshot），由《狂野時速》系列金牌製作班底打造，雲迪素（Vin Diesel）主演，今次更是他首次飾演再造人戰士，更有伊莎岡莎莉絲（Eiza González）、森曉雲（Sam Heughan）、杜比卡彼（Toby Kebbell）和佳皮爾斯（Guy Pearce），電影將於2020年3月13日美國上映。

雲迪素化身超級英雄「喋血戰士」。（電影公司提供）

故事講述由雲迪素飾演的雷基域臣是一名美軍反恐精英戰將，殺敵無數，後來被一名聯邦調查局探員背叛遭到綁架，在一次行動遭突襲不幸命送沙場，其後有神秘軍事組織RST強行進行實驗計劃將他復活，在他體內注入奈米活性血液成為改造人，全身細胞改成納米戰甲，更擁有自癒能力，成為組織的終極武器「喋血戰士」！

塊臉炸爛到咁都可以瞬間癒合。（《喋血戰士》預告擷圖）

雖然喋血戰士擁有接近《變種特攻》狼人的能力，嚴格來說後者只是半改造人，因為他特別在擁有先天異能再加上後天的強化，不過喋血戰士的再生能力是改造後才擁有，兩人都可以在創傷下快速復原，擁有自癒能力。

不過前者在神秘軍事組織的控制底下，有着沉重的代價，就是每一次都執行任務後都會被強制清除兼重塑所有記憶，長久下去令他難以辨認真實以及幻覺，就如「我的回憶不是我的」一樣，所以他最終決定逃離組織，以暴制暴，以「不死身」再次救活自己。

狼人一樣都係bulletproof！（劇照）