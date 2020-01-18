迪士尼狠心將FOX除名　姬絲汀史釗活作品成為名下「結業作」

二十世紀霍士（20th Century Fox）其實由霍士影業集團以及二十世紀影業於1935 年合併而成，足足有成85年歷史，近年迪士尼和霍士經歷了將近兩年的談判，迪士尼於2019年3月宣布正式收購二十世紀霍士，而今日霍士再度有大改動！

今日起二十世紀霍士將會改名為二十世紀工作室。（影片截圖）

今日（18日）迪士尼方面宣布停用「霍士」的品牌名稱，將其改名為二十世紀工作室（Twentieth Century Studios），而「霍士」的子公司霍士探照燈影業（Fox Searchlight Pictures）亦改名為探照燈影業（Searchlight Pictures），全面刪走「霍士」一名，同時也代表着荷里活史上最具標誌性的電影製片廠之一走向時代的終結。

在過去數十年來，霍士其實製作不少經典知名電影，如：《虎膽龍威》（Die Hard），《異形》（Alien），《星球大戰：新希望》（Star Wars Episode IV: A New Hope）、《鐵達尼號》（Titanic）和《阿凡達》（Avatar）等等。

霍士經典電影：

+ 6 + 5 + 4

《深海異獸》成為最後一部以「二十世紀霍士」品牌為名義出品的電影。（劇照）

迪士尼目前只將FOX從中除名，退而求其次來說仍算保留了大家熟悉的Logo，至於電影片頭方面，就要等到再有電影上畫才知道最新版本，目前期望經典音樂以及大光燈暫時仲有得留底，而上星期上映、由姬絲汀史超域主演的《深海異獸》（Underwater）則會是最後一部以霍士名義出品的電影。