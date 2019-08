迪士尼重啟4部二十世紀霍士作品　《寶貝智多星》榜上有名

迪士尼在今年3月完成收購二十世紀霍士後,一直重整其舊架構,當中包括結束Fox 2000,此公司曾製作出多部膾炙人口兼獲獎無數的電影,如《少年PI的奇幻漂流》(Life of Pi)、《NASA無名英雌》(Hidden Figures)及《換諜者》(Bridge of Spies)等。 日前迪士尼公布新策略,表示將重啟4部Fox作品,並預計會放在自家串流平台Disney+上播放。

由賓史迪拿主演的《翻生侏羅館》系列電影獲得重啟機會。(《翻生侏羅館》劇照)

迪士尼主席Bob Iger在公布季度業績期間,宣布《寶貝智多星》(Home Alone)、《翻生侏羅館》(Night at the Museum)、《Diary of a Wimpy Kid》及《Cheaper by the Dozen》這4部以家庭觀眾為目標的電影將獲重啟,以全新形式放在Disney+串流平台上播放。

風靡一時的《寶貝智多星》都準備重新出發。(《寶貝智多星》劇照)

當中最為大家熟悉的作品,必定要數當年由10歲童星麥哥里高堅(Macaulay Culkin)主演的首兩集《寶貝智多星》電影,而這兩部作品合計為Fox帶來超過8億美元票房。之後此系列還曾推出另外3部影視作品,但論知名度及票房成績都已經大不如前。

《Diary of a Wimpy Kid》亦將以全新形式在Disney+串流平台上播放。(《Diary of a Wimpy Kid》劇照)

除了《寶貝智多星》,由賓史迪拿(Ben Stiller)主演的《翻生侏羅館》系列電影都獲得重啟機會。三部作品合共獲得超過13億5,000萬美元。至於改編自小說《Diary of a Wimpy Kid》的同名電影《Diary of a Wimpy Kid》則相對冷門。此系列一共推出4部作品,並合共獲得2億6,500萬美元。最後則是《Cheaper by the Dozen》系列電影,兩部作品共獲超過1億美元票房。