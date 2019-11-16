【Marvel】迪士尼公開5套電影上畫日　《銀河守護隊3》幾時上？

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Marvel Studios即將開啟MCU第4階段，2020年將會由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）打響第一炮，而目前正在拍攝的《永恆族》（The Eternals）同樣會在2020年11月上映，此外迪士尼近日最新公布了5個電影上映日子，影迷們終於唔使無了期地等喇！

《黑寡婦》有機會成為系列作。（《黑寡婦》海報）

其實在2021年已經安排了《上氣》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings））（2月12日）、《奇異博士2》（Doctor Strange in the multiverse of madness）（5月7日）、《蜘蛛俠3》（Spider-Man 3）（7月16日）和《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）（11月5日）。

而在2022年則會有《黑豹2》（Black Panther）（5月6日）以及三套尚未宣布片名的新電影，上映日子包括2月18日、7月29日、10月7日。

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今日迪士尼方面最新再定檔了五套Marvel電影，但目前沒有講明是那一套電影，做法同樣只公布了日期，上映日子如下：2022年10月7日、2023年2月17日、2023年5月5日、2023年7月28日、2023年11月3日美國上映。

實際上Marvel仍未定檔的電影包括《Marvel隊長2》（Captain Marvel 2）、《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy）、新《變種特攻》（X-Men）、新《神奇4俠》（Fantastic Four）、新《幽靈刺客》（Blade）和《蟻俠3》（Ant-Man）等等，目前有6套電影有待公布日子，而從2021年起，影迷就可以進入一年固定有4套Marvel電影的時期，完全不用等到頸都長！

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