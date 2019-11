【Marvel】迪士尼公開5套電影上畫日　《銀河守護隊3》幾時上？

Marvel Studios即將開啟MCU第4階段,2020年將會由施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)主演的《黑寡婦》(Black Widow)打響第一炮,而目前正在拍攝的《永恆族》(The Eternals)同樣會在2020年11月上映,此外迪士尼近日最新公布了5個電影上映日子,影迷們終於唔使無了期地等喇!

《黑寡婦》有機會成為系列作。(《黑寡婦》海報)

其實在2021年已經安排了《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings))(2月12日)、《奇異博士2》(Doctor Strange in the multiverse of madness)(5月7日)、《蜘蛛俠3》(Spider-Man 3)(7月16日)和《雷神奇俠4》(Thor: Love and Thunder)(11月5日)。

而在2022年則會有《黑豹2》(Black Panther)(5月6日)以及三套尚未宣布片名的新電影,上映日子包括2月18日、7月29日、10月7日。

+ 11 + 10 + 9

今日迪士尼方面最新再定檔了五套Marvel電影,但目前沒有講明是那一套電影,做法同樣只公布了日期,上映日子如下:2022年10月7日、2023年2月17日、2023年5月5日、2023年7月28日、2023年11月3日美國上映。

實際上Marvel仍未定檔的電影包括《Marvel隊長2》(Captain Marvel 2)、《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy)、新《變種特攻》(X-Men)、新《神奇4俠》(Fantastic Four)、新《幽靈刺客》(Blade)和《蟻俠3》(Ant-Man)等等,目前有6套電影有待公布日子,而從2021年起,影迷就可以進入一年固定有4套Marvel電影的時期,完全不用等到頸都長!