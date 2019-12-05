【黑寡婦】俄羅斯間諜訓練基地Red Room　畢業禮強制幫女學員絕育

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow），電影的首預告昨日出爐後，正式為Marvel電影第四階段揭開序幕。而在Natasha Romanov成為黑寡婦及加入復仇者聯盟前，她曾經在俄羅斯的Red Room受訓成為間諜。在預告中，都曾閃現黑寡婦在Red Room訓練的回憶片段。究竟Red Room在漫畫是一個什麼地方呢？而Marvel電影又是如何形容呢？

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由施嘉莉祖安遜飾演的黑寡婦，其獨立電影《黑寡婦》將在明年上映。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

「我到過地獄，那裡就是Red Room」

在Marvel漫畫《AVX: Vs》第一冊第三期中，黑寡婦曾經這樣形容Red Room，她當時對Illyana Rasputina稱：「我曾經到過地獄，那裡就是Red Room。」據原著漫畫描述，由於曾經成功改造寒冬戰士，於是增設一個訓練世界上最強女間諜設施Red Room，而這地方是由Department X擁有。Natasha Romanov在這裡的回憶及其生世之謎，一直都是影迷希望了解的事。雖然漫畫經已探索黑寡婦這段歷史近十年，但在Marvel電影中，這段回憶很多時候都是點到即止。趁這機會，重新認識漫畫及電影中所描述的Red Room。

紅女巫曾經入侵Natasha Romanov的回憶。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

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Marvel漫畫中的Red Room

Red Room一直都只是黑寡婦的歷史，直到90年代開始，漫畫才開始深入探索這段過去。原著漫畫中，Red Room的訓練涉及生化調節和實驗，這讓訓練者可以抵抗衰老、防禦疾病入侵及提高身體能力和免疫系統。可是，其副作用會讓受訓者不育。除了Natasha Romanov外，Florence Pugh飾演的Yelena Belova、麗素慧絲（Rachel Weisz）飾演的Melina Vostokoff及Evangeline Lilly飾演的Hope Van Dyne都曾經在Red Room受訓，她們目前都在Marvel電影宇宙中出現。另外，Sebastian Stan飾演的寒冬戰士被被洗腦改造後，成為Red Room內的導師。

在劇集《Agent Carter》都有介紹Red Room。（《Agent Carter》劇照）

電影宇宙的Red Room由《復2》開始

影迷首次了解Red Room的歷史，大部份內容都是來自《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）的短暫回憶片段。當時Natasha Romanov與Bruce Banner對話中，談到Red Room的「畢業典禮」中有一項畢業儀式，就是強制為成功畢業的女間諜進行絕育手術，使她們不會受家庭影響，可以專心成為最強間諜。當時Natasha Romanov知道畢業儀式後，她曾嘗試假裝訓練失敗，讓自己免除這儀式，但最終仍是完成了訓練。

《黑寡婦》的首條預告帶領大家重回Red Room。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

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活靶訓練

除了Red Room的畢業儀式外，Marvel電影都曾經閃回Natasha Romanov過去訓練的片段，當中包括用牛眼進行射擊訓練及活靶訓練。起初Natasha Romanov對活靶訓練非常不願意，但最終還是開槍。在劇集《Agent Carter》都曾經帶觀眾走進Red Room。今次《黑寡婦》將帶影迷走入Red Room，在昨日出爐的首預告都有數段關於Red Room的片段，相信這個神秘的Red Room，其秘密將會被公開。