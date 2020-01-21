【黑寡婦】知情人士率先踢爆　鐵甲奇俠客串情節開場即現身！

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演的《黑寡婦》（Black Widow）尚有三個多月才上映，而網上亦開始出現劇透。今次率先被爆的是《黑寡婦》的兩條片尾片段及鐵甲奇俠的客串內容。 注意！！！下文含劇透！！！

由施嘉莉祖安遜主演的《黑寡婦》，電影的劇情及片尾片段又在網上流出。（《黑寡婦》劇照）

《黑寡婦》的故事內容又遭劇透，知情人士爆出Taskmaster面具背後的人是何方神聖。（《黑寡婦》劇照）

據該名知情人士在「 4Chan」發布了《黑寡婦》的完整內容，他／她表示今集的《黑寡婦》跟《職業特工隊》系列非常相似，只是Natasha Romanoff取代了Ethan Hunt。他／她認為《黑寡婦》帶來「正面的驚喜」，並認為「電影比他／她預期的還要好」。之後他／她劇透了《黑寡婦》的故事大綱，稱《黑寡婦》的情節與《職業特工隊》系列故事相似：「黑寡婦被政府驅逐出境及追捕，她希望奪得「某種東西」從而使她重過正常生活。」他／她之後還補充：「沒有其他更大的陰謀，只是拯救世界，把「某種東西」交給妹妹，並把此事處理好並離開。」

有指鐵甲奇俠會在《黑寡婦》開頭就出場。（《鐵甲奇俠2》劇照）

鐵甲奇俠客串內容曝光？

除此之外，該名知情人士指出，鷹眼、鐵甲奇俠、Nick Fury及Sonny Burch都有在電影出現。至於粉絲最關心的鐵甲奇俠何時出現呢？據他／她稱：「鐵甲奇俠的場景在電影開首就會出現，他向黑寡婦透露，因為她的過去經歷，政府會比其他復仇者更用力去追捕她。鏡頭一轉，見到鐵甲奇俠放生了黑寡婦，而後者亦展開逃亡之旅。」

黑寡婦在《美國隊長3》中因放走美國隊長等人而惹來麻煩。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

點擊下圖即睇《黑寡婦》兩條片尾內容及其他故事細節！