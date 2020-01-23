【Marvel隊長】續集暫定2022上映　導演編劇換人

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去年初上映的《Marvel隊長》（Captain Marvel）的評價褒貶不一，尤其針對主角貝兒娜森（Brie Larson）的爭議聲音最多。由於口碑不似如期，去年迪士尼公布未來電影計劃時，未見有《Marvel隊長》續集的消息，引起觀眾揣測這位曾號稱是最強超級英雄的獨立電影，發展前景未必樂觀。

Captain Marvel在《復仇者4》展現強大力量。（電影截圖）

不過，近日有消息指，迪士尼已落實籌備開拍《Marvel隊長》續集，貝兒娜森將會回歸，但導演與編劇都會換人。據悉，劇集《WandaVision》的編劇Megan McDonnell，將會為《Marvel隊長》續集的劇本執筆，而首集導演Anna Boden與Ryan Fleck將不會回歸，有指Marvel Studios正另覓女導演，暫定於2022年上映。

原著漫畫中Monica Rambeau（右）是另一位Marvel隊長。（電影截圖）

首集《Marvel隊長》中，Captain Marvel好友Maria Rambeau的女兒Monica將會於《WandaVision》出現，與Captain Marvel並肩作戰，所以由該劇的編劇為《Marvel隊長》執筆，屬合情合理。

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