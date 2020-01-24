傳Renée Zellweger再拍《BJ單身日記》　網民狠批：變BJ阿婆喇！

雲妮絲惠嘉（Renée Zellweger）在《星夢女神：茱地嘉蘭》（Judy）中飾演女主角茱地嘉蘭（Judy Garland），先後獲得金球獎最佳女主角以及美國演員公會頒獎禮（SAG）的最佳女演員獎，更被看好大有機會成為新一屆奧斯卡影后。 2001年憑《BJ單身日記》奠定「甜姐兒」的地位，最近有傳她會再演Bridget Jones，一眾網民笑指拍到變「BJ阿婆」。

在《星夢女神：茱地嘉蘭》中飾演女主角茱地嘉蘭（Judy Garland）的雲妮絲惠嘉，有望成為今屆奧斯卡影后。（《星夢女神：茱地嘉蘭》劇照）

雲妮絲惠嘉今次在《星夢女神：茱地嘉蘭》飾演著名女演員的茱地嘉蘭，是一位兩歲出道，演唱俱皆的天才童星。16歲時，因主演經典電影《綠野仙蹤》兼主唱名曲《Over the Rainbow》而攀上事業巔峰，卻換來片商的箝制及家人的疏離。長大後的她一度陷於抑鬱，終導致婚姻失敗及事業低潮。茱地痛定思痛，為了一對子女，她不惜放下身段，遠赴英倫演唱，故事主要講這位一代巨星的最後歲月。

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現實中雲妮25歲時就憑《德州電鋸殺人狂4》（Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation）中的表演一舉成名，之後演出《BJ單身日記》、《芝加哥》（Chicago）與《亂世情天》（Cold Mountain）等奠定她演而優則唱的演技派地位，作品大受好評。

2001年開始發展的《BJ單身日記》（Bridget Jones's Diary），系列相當經典，雲妮飾演的女主角，日日話要減肥，生活邋遢又多壞習慣，不過性情可愛單純，深受觀眾喜愛。雲妮今年因《星夢女神：茱地嘉蘭》再登事業巔峰，外界都紛紛猜測，如今已屆半百的她，是否會再度回歸扮演BJ？

雲妮絲惠嘉在美國演員公會頒獎禮（SAG）獲最佳女演員獎。（Renée Zellweger）（GettyImages）

50歲再演BJ？ 網民：再拍就變阿婆喇！

不過，對於雲妮再拍《BJ單身日記》的續集，網民反應似乎就不太理想，狠批「再拍下去要變BJ阿婆了」、「雲妮和哥連費夫都夠老了」（哥連費夫亦59歲）。對於再演BJ的傳聞，雲妮就坦言很有意思：「很多人或者會說得很模糊，但我不是這種人，但暫時我真的不確定會不會再有續集。」

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第三集BJ全球票房15.5億港元

雲妮續說其實她很樂意回歸拍續集，「我覺得首先應該要問原著小說作者 Helen Fielding，據我所知她是有寫新作，所以我都很希望她會出電影續集。」但雲妮表示好多時都是最遲才收到消息，每次他們都是搭好場景才打來問我。

而其實2016年第三集的《BJ單身日記：生得啦BABY》（Bridget Jones's Baby）在全球的票房成績都很不錯，以3500萬美元（2.7億港元）的拍攝成本，最終於全球錄得超過2億美元票房（15.5億港元）。