【乜代宗師】跟黃子華緣於《奸人堅》　羅天池任武指︰佢係搏晒命

由黃子華第二套自編自導自演電影《乜代宗師》現已上映，他特意找來了當時在劇集《奸人堅》時，已經相識的羅天池，子華除了邀請他演出外，更邀請他擔任該戲的武指，度出一連串的打鬥場面，更落力幫劉心悠操練，成為一名真正的女拳手！

羅天池自言子華是他的偶像，以前在溫哥華睇子華做《拾下拾下》棟篤笑時已經覺得好正，繼《奸人堅》後再合作可以一齊拍電影當然好開心。（羅天池微博）

緣於《奸人堅》 一早封子華為偶像

近日羅天池接受《香港01》訪問時表示，其實他跟子華相識於《奸人堅》時期，當時擔任他的手下，一齊開工又成日傾偈，由此得知我好鍾意搏擊類運動，發現原來大家都成日睇K1同打拳等等，傾傾下變得熟絡，又會分享喜歡哪位拳手，而且有Show都會捧場。

提及《乜代宗師》時，天池自言自己都好出奇子華會找他幫手，事源子華有日想開部戲，想找一個懂動作、有打拳又有擂台經驗的人幫手，想來想去剛好在YouTube看到天池打拳的片，立即想起︰「係喎！天池咪打拳囉，仲做緊武指，就搵佢啦！」就這樣成事了，當然整件事都令天池好開心，隨後便專心一意想如何幫他做好套戲。

羅天池2017年2月參加「崑崙之路」泰拳比賽奪冠，是名副其實的高手。（羅天池微博圖片）

子華為《乜代宗師》搏晒老命而受傷

天池直言子華今次為《乜代宗師》真係搏晒老命，拍打戲拍到右手兩度受傷，就連首映都要戴上護腕出席。其實在片尾都有收錄子華受傷一刻，當日他要不停做側踢腿的動作，這場戲本來已經NG了很多次，加上又拍了全日已經好攰，子華都真係腳軟，踢完一下再用手擋住之後，子華整個人直線跌坐在地上，而手則撐在地上，正是這一下弄傷而且真係好傷。

羅天池自言都是將一些實戰用的玩法教給子華，例如會用泰拳靶、拳擊靶以及一些MMA的玩法。「其實他好喜歡學，不過體能有限，本身又不是經常操練開，所以不能操得很劇烈，子華為了這套戲真的很劇烈，簡直搏晒老命。」

羅天池自言其實子華找他擔任武指已是個很窩心的舉動，因為他就是那種不會講出來，以行動來表達的人，正如他信任我才會找我，這已經是其中一個舉動。（《乜代宗師》劇照）

《乜代宗師》極用心度橋

事實上《乜代宗師》拍足50日，比平常拍攝時間長，羅天池自言子華的要求當然高，會將自己的諗法盡量講俾演員聽，大讚他是位很好的導演，事前亦會開會細講想大家點做，為人十分嚴謹。而且在投入拍攝前，已有好完整劇本，現場當然會不斷創作，又會試不同的效果以進行修改，不過好少作大改動。

而在動作方面，羅天池表示會預先綵排俾子華睇︰「例如度了一套馬家雷拳，先打俾佢睇下啱唔啱用，配合拳法的口訣，講明點解要咁做，等佢睇完再修改一下。」（《乜代宗師》劇照）

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賣樓開戲 子華從未待薄大家

羅天池又有講到其實拍《乜代宗師》的成本非常緊，但大家從來都不知道，亦不覺得子華有待薄過大家。「他不管你是臨時演員還是主演，到了某個時間都會給大家10分鐘小休一下，又會請大家食下午茶，買菠蘿包、糕點等等，看得出來他不想大家太辛苦。即使chur到好盡都盡可能讓大家有時間休息一下，飲啖水hea一hea又再投入工作，真的是位非常好的導演，對每個都一樣，非常欣賞。」

羅天池在石灘俾子華除淨條綠色底褲。（《乜代宗師》預告截圖）

除淨底褲未怕尷尬 對自己身材好有信心

而羅天池在戲中一幕在石灘俾子華除淨條綠色底褲，問到他會否感到好尷尬時，他笑言：「其實冇尷尬，睇劇本時已經知道，傾的時候我都話ok冇問題，而試造型時，試了不同的褲，揀了他覺得好的顏色，而且我對自己身材都好有信心（哈哈），都不是太過份好肥。」

劉心悠聽到子華的感激說話，多番落淚。（陳順禎 攝）

心悠為成為女拳手 搏命操練

而心悠方面，羅天池都好落力幫她操練，但要她在短時間內成為一名拳手並不容易，事實上他們要求她不斷重複做同一件事，等她有肌肉記憶，本來的要求就是要她望上去似一名職業拳手，加上她由零開始，白紙一張有好處，就是不停塞一樣嘢給她，只需要她記住一件事兼做好便可以，最緊要是幫她執細位，而且心悠都好配合地去操練，天池自言從未見過一位女演員進入一個如此瘋狂的狀態，除了飲水便是在練習，沒有休息地不停訓練，所有體能都要做足，她做我們也陪她做，開頭她連一下掌上壓都做不到要跪着做，到現在可以自己做到已是很難得，就連她的團體、經理人見到都嘩出聲，真係好努力！

劉心悠的拳手角色，在鍛鍊上花足血與汗，有業內人士看過也覺得她的舉動也讚夠專業。（《乜代宗師》劇照）

心悠一拳可K.O男人

最後搞笑問到心悠而家打人一拳究竟有幾大力呢？羅天池直言她現在的左手下鉤拳跟右直拳可以將一個男人打暈，大讚她的左手下鉤拳好重，因為這是個好需要配合全身的動作，奇怪地她練得非常之好，在拳擊來說是比較困難，要是她一發力正常女仔肯定被她K.O，她的左手真的好重，在練習時都曾被她打過，知道她的力度，相信冇學過的男人都會被她一拳K.O！