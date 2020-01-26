真人版《援膠女郎》？　美國少女娶恐怖娃娃揚言要生B

日本著名導演是枝裕和執導舊作《援膠女郎》，講述擁有人心的吹氣公仔，與錄影帶出租店職員的浪漫又帶點詭異的愛情故事，兩人未能擁有幸福結局更血濺收場，實在令人唏噓。 不過，現實中卻有人類與公仔能夠開花結果的真實故事，而故事的主人翁，竟然是位年僅20歲的少女。

《援膠女郎》講述吹氣公仔意外擁有人心，繼而對男主角產生感情。（電影截圖）

來自美國麻薩諸塞州的Felicity Kadlec，13歲時獲父親送贈一個喪屍公仔，取名「Kelly」，未幾便發現自己對公仔產生異樣，雖然曾經嘗試壓抑過這份奇怪的感情，但2017年面對喪父之痛，Felicity Kadlec發現這個外貌恐怖的死物，竟能成為她靠著痛泣的肩膀，決定跟公仔正式成為情侶，去年更在4名親友及其他8隻公仔見證下結為夫婦。

Felicity Kadlec去年與喪屍公仔Kelly成婚。（Felicity Kadlec Facebook）

跟喪屍公仔結婚，對外人來說是個難以理解的決定，但Felicity Kadlec認為是一段無法抗拒的姻緣，她曾受訪表示：「我哋去到一個點係唔可以再拒絕對方，我知好多人都覺得呢件事好錯，但我哋唔介意，開心就好。」為了展示對另一半的愛意，Felicity Kadlec將Kelly的名字紋在前臂上，而Kelly的手臂亦烙下了她的名字，雙方仲時時刻刻戴著婚戒，相當甜蜜。

Felicity Kadlec為自己及Kelly紋上對方的名字。（Felicity Kadlec Facebook）

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Felicity Kadlec不止想跟公仔共渡餘生，仲計劃要組織家庭：「養育小朋友體展出表示我哋彼此之間嘅愛與奉獻，我哋唔趕嘅，最緊要搵到個最完美嘅方案，應該會幾貴，我哋都開始計劃緊，我哋深信會白頭到老，所以都冇時間限制，但會係下一步要做嘅事。有BB就好似夢想成真咁，令我哋嘅家庭更完整。」

Felicity Kadlec形容Kelly是出色的父母，只要互相深愛就能排除萬難」，但畢竟無法與死物「造人」，Felicity Kadlec表示會去精子銀行尋找合適的種去生B。