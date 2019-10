【Birds of prey】公開多張全新海報　更多小丑女性感造型曝光

瑪歌羅比(Margot Robbie)飾演「小丑女」Harley Quinn入型入格,遍全球,DC電影《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn))繼續由她擔正主演,帶住一班女角色反轉葛咸城。

今日,DC公開《猛禽暴隊:解瘋小丑女》多張最新海報,曝光更多小丑女的性感新造型,令影迷相當興奮。