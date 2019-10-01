【Birds of prey】公開多張全新海報　更多小丑女性感造型曝光

瑪歌羅比（Margot Robbie）飾演「小丑女」Harley Quinn入型入格，遍全球，DC電影《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)）繼續由她擔正主演，帶住一班女角色反轉葛咸城。 今日，DC公開《猛禽暴隊：解瘋小丑女》多張最新海報，曝光更多小丑女的性感新造型，令影迷相當興奮。

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》講述與小丑分手以後小丑女重獲新生，決定與其她女性超級英雄聯手保護少女。（Twitter圖片）

自從在2016年推出的電影《自殺特攻：超能暴隊》中飾演小丑女而爆紅起來的瑪歌羅比，這次在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》繼續瘋狂，故事講述蝙蝠俠意外地消失，葛咸城無人守護。與小丑分手以後小丑女重獲新生，決定與其她女性超級英雄聯手保護少女，助女孩脫離邪惡的組織。

官方早前公開大特寫海報，順便介紹各個新角色。（Twitter圖片）

全新海報確定小丑女更多造型

官方在今日（10月1日）公開了多張《猛禽暴隊：解瘋小丑女》的最新海報，確認了更多小丑女的主要造型，每張新海報都七彩繽紛，充滿小丑女的風格，玩味超濃。

除了先前釋出的大特寫海報，這次小丑女更超性感倒轉躺在汽車上騷腿、挨著壘球棍坐在梳化上的帥氣造型等等。小丑女這次頭髮明顯比上集更短，髮色彩也有轉變，相信會帶給觀眾很多新鮮感。

點撃即睇《猛禽暴隊：解瘋小丑女》全新海報：

官方在Twitter上公布最新海報，又以「BOP HQ」作簡稱，同時公布最新電影預告即將在美國10月1日公布，讓影迷密切留意。這次在《猛禽暴隊：解瘋小丑女》中，小丑女將聯手「黑金絲雀」（Jurnee Smollett-Bell飾演）、「女獵手」（Mary Elizabeth Winstead飾演）以及「同性戀偵探」Renee Montoya（Rosie Perez飾演），從犯罪首腦中救出一位女孩。新作由華裔女導演閻羽茜（Cathy Yan）執導。

電影幕前到幕後，大多都由女性工作人員負責，瑪歌羅比早前接受訪問時也提到：「在超級英雄的作品中，很少有以全女性為主的電影，這次很開心能夠參與這部作品。」她又提到，在拍攝和合作的過程，相當開心。電影將於2020年2月7日上映。