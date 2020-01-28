【武漢肺炎】《地球末日戰》神預言疫情　一句對白致內地禁映

由畢彼特（Brad Pitt）主演的《地球末日戰》（World War Z）在2013年上映時叫好叫座，全球票房高達5億4,000萬美元，成為史上最賣座的喪屍電影。 然而當年劇組在製作《地球末日戰》時，可謂波折重重，曾為了迎合中國市場而被迫修改劇本，但電影最終都無緣在中國戲院上映，究竟劇本有甚麼非改不得的地方呢？

《地球末日戰》改編自美國作家Max Brooks的原著小說《World War Z: an Oral History of the Zombie War》。（《地球末日戰》劇照）

《地球末日戰》改編自美國作家Max Brooks的原著小說《World War Z: an Oral History of the Zombie War》，由德國導演Marc Forster執導。電影講述畢彼特飾演的Gerry Lane是一名前聯合國調查員，他被迫走遍全球去尋找阻止喪屍病毒蔓延全球的方法。Gerry Lane協助病毒學家Fassbach到訪南韓調查病毒來源，可惜他們抵達南韓後，便遭受喪屍襲擊。Fassbach因驚慌導致槍走火而斃命，這讓Gerry Lane需要獨自一人去調查。最後，Gerry Lane從前中情局探員口中得知，耶路撒冷早在病毒爆發前，已做好防範措施。於是，Gerry Lane決定前往以色列尋找答案。

Gerry Lane抵達南韓，病毒學家Fassbach（左二）因槍走火而斃命。（《地球末日戰》劇照）

一句話緣盡中國市場？

據當時外國傳媒《The Wrap》報導，《地球末日戰》曾因為希望在中國獲得上映而改變劇情。原來當初電影決定跟足原著小說一樣，喪屍病毒的爆發起源於中國。電影曾有一幕講述Gerry Lane與其他角色在爭論病毒從哪裡爆發，最終得知是從中國傳開，然而劇組最後因為要打入中國市場，而被迫更改這個設定。

雖然這個原設定修改了，但《地球末日戰》最終都沒有在中國上映。當時派拉蒙影業的一位高層員工曾稱：「我們第一次遞交遭拒絕，之後遞交了新版本，但沒有得到回覆。」而在超級碗播出的《地球末日戰》預告中，當時曾有一句「China is dark」（中國好黑暗）。雖然這句最後都刪去了，但電影仍緣盡中國市場。

Gerry Lane獲告知，以色列在病毒爆發前已做好防範措施。（《地球末日戰》劇照）

電影、小說不同之處

其實當年小說已經遭到中國禁制，皆因當中提及「零號病人」是在中國出現，而由於中國政府沒有及時處理，最終全球爆發。另外，在小說中又提到有中國人付錢給走私犯，讓他們偷渡到各國，之後因販賣受感染的器官而讓病毒急速擴散，最終電影改成走私犯來自俄羅斯。小說亦提到台灣是唯一成功攔截到奇怪的加密郵件而知道這件事，但在電影開首，台灣已經淪陷。

最觸動中國神經莫過於小說中提到，中共政府在內戰後被海軍發射核子彈而推翻。至於與中國份屬友好的北韓，其政府及人民全部逃入地底生活，但未知是人類還是喪屍。有網民笑言，戲如人生，指《地球末日戰》中是喪屍病毒，而現實生活中出現了武漢肺炎。