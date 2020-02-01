【武漢肺炎】《肥龍過江》效法《囧媽》　中國全撤檔轉戰網絡電影

賀歲檔電影《肥龍過江》由甄子丹和王晶共同監製兼主演，同戲更有毛舜筠、周勵淇、張繼聰、王祖藍等人主演，電影早於1月23日在香港、新加坡以及馬來西亞上映，不過因為「武漢肺炎」的關係，內地賀歲電影全撤檔，新春期間票房大挫！

甄子丹在戲中一改過往形象，化身為一位身材略微肥胖的熱血警察。（《肥龍過江》劇照）

本來《肥龍過江》在內地的上映改為2月14日情人節上映，不過因為武漢肺炎影響，許多公眾場所都關閉，盡可能減低大量市民聚集的機率，王晶再次為電影作出改動，決定將其從戲院撤檔，改為2月1日10點在騰訊愛奇藝聯合獨播，效法徐崢自導自演的《囧媽》在網絡平台免費播放的做法。

《囧媽》大方地免費在網絡平台播放任人睇，引起不少爭議。（電影劇照）

王晶更有在微博上寫下：「在這非常時期，我們想帶給在家的你多一些寬慰，多一些解壓，『肥龍過江』提前上映了。甄子丹挑戰痴情胖子神探新形象。春節期間新加坡馬來西亞中外電影冠軍，好評如潮！2月1日10點，騰訊愛奇藝聯合獨播！國粵雙語，看250斤的甄子丹重磅出擊！大鬧東京，大戰歌舞伎町！」

《肥龍過江》本來改為在2月14日情人節內地上映。（王晶微博擷圖）

而王晶早前在微博公布會開拍電影版《倚天屠龍記》，還有甄子丹另一部正開始拍攝的災難動作片《極地搜救》原定在農曆年假後復工，但就因為怕疫情交叉感染，橫店影視城亦發出停廠通告，只能選擇延期開工，由於工作人員已收前期工資，承諾會在年底預留3個月出發拍攝，由於《極地搜救》在長白山進行拍攝，因為場面浩大的關係，據知目前已損失過千萬港幣，不過遠在美國的甄子丹回應：「雖然對自己工作檔期有影響，但大局為重，希望大家身體健康。」