【武漢肺炎】瘟疫經典《28日後》　瘋搶物資揭末日人性最真實一面

2002年上映的英國災難片《28日後》由Cillian Murphy、娜奧美夏莉絲（Naomie Harris）、Noah Huntley以及Brendan Gleeson主演，故事講述英國某個深夜，一群維護動物權益人士闖入劍橋靈長類動物研究所，無視研究員作出「黑猩猩已感染兇惡病毒」的警告，釋放出用作醫學研究的黑猩猩，而該黑猩猩隨即襲擊並感染了在場的所有人，令悲劇發生。

Cillian Murphy面對空蕩蕩的倫敦。（《28日後》電影劇照）

近日香港開始出現搶購物資的情況，如：口罩、消毒酒精、搓手液等等，就連米、即食麵、罐頭、就連菜心都賣至高達$30/斤，在香港都欠缺物資的情況底下，眾人只好轉戰外國，為自己囤貨或帶貨回港幫助有需要人士。

事實上《28日後》推出之時，正好是SARS爆發期，而此戲同時是一套講述黑暗人性的電影，原來人類面臨真正的威脅並不單單只是病毒，還有因為自私而呈現出比起面對病毒更可怕的行為。

在面對喪屍而軍人亦沒有幫助之時，一眾主角只好自救。（《28日後》電影劇照）

戲中，人類有着最原始的獸性，例如男主角為了擊退感染者第一次殺人、Noah Huntley扮演的Mark被咬傷後，娜奧美夏莉絲只能將他活生生打死、隨後就連軍人都失去了人性，道德淪喪，軍人之首容許士兵引誘生還者到曼徹斯特，目的只是為了解決性需要，當生還者以為到了軍營，便可以遠離喪屍之際，人性最醜陋的一面亦隨之而揭開，完全是展示出「人性本惡」的思想。

欺騙生還者到曼徹斯特來解決性需要的軍人。（《28日後》電影劇照）

不過除了醜陋的一面外，人性化的一面同樣存在，例如片中主角一行人在面對末日困境時，仍舊努力堅守人性的秩序底線，他們即使在商店中獲得物資後，仍然堅持付錢這個行為，就跟部分香港人一樣。

回看現時的香港，有不少人呼籲不要在家中囤積過多物資，大家應該守望相助幫助同路人，因為目前很多家庭都未有配備足夠口罩，加上很多地方都炒賣口罩，令口罩的價格大大提高，許多基層人士仍未能買到口罩，有爸爸需要重用女兒的口罩、有缺口罩的殘障伯伯要在垃圾桶撿棄置的口罩暫用，而立法會議員蔣麗芸更教市民採用她自創的「蒸口罩」秘法，對比之下完全看出了那些為了發國難財醜陋人性的一面。

立法會議員蔣麗芸日前分享來自廣州廣播電視台的片段，呼籲大家可以蒸氣為口罩作高溫消毒再重用。