【武漢肺炎】《亞基拉》32年前神預言　成功申辦東京奧運外仲有..

近日「武漢肺炎」肆虐，疫情有逐漸擴散的跡象，世界各地都出現了人傳人的個案，內地許多娛樂場所如戲院這類人多密集的地方早而關閉、澳門宣布無限期停課、賭場有機會關閉，加上港大微生物學系講座教授袁國勇都有呼籲市民盡量不要外出，減低感染的風險，最近日本方面都有就「東京奧運」一事作出討論！

2020年東京奧運會能夠成功如期開幕嗎？（Twitter圖片）

昨日（30日）「中止東京奧運」以及「拒絕接受檢查」登上Twitter世界搜尋趨勢頭10大，在日本方面更有記者提出如果東京奧運停辦理應向中國政府提出全額賠償，因為預計到新型肺炎的高峰期將會是4、5月，極有可能影響到7月24日舉行的東京奧運會，按照這趨勢如果東京奧運突然要中止或延期，看來應該要向中國要求賠償！

加上奧運會是人口密集的地方，有來自世界各地不同的頂級國寶運動員，一時不幸感染將會有大爆發的機會！

昨日Twitter世界搜尋趨勢第一位為「拒絕接受檢查」，而第三位則是「中止東京奧運」。（Twitter圖片）

大友克洋在《亞基拉》中預言成功，東京成功申辦2020年奧運。（影片截圖）

而在電影《亞基拉》中，其實早前宣布東京申辦成功時，已有講過原作兼編劇的大友克洋是神預言，而昨日（30日）國際奧委會和世界衛生組織正在討論是否應該中止東京奧運會，1988年《亞基拉》中的時間軸是2020年，東京奧運會在開幕前147日中止，根據動畫的說法，距離「147日」仍有30日時間，目前未知再中第2個「神預言」的機會大不大了。

《亞基拉》中另一個說法是東京奧運會在開幕前147日中止。（影片截圖）