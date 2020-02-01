艾美莉賓特被爆密會Marvel Studios　將演「超級老婆」有強大威能

近年超級英雄電影熱爆全球，荷里活圈中不少演員都相繼加入MCU，最近據外媒報道，下一位即將加入的就是英國女演員艾美莉賓特（Emily Blunt），爆料指她已經跟Marvel Studios會面，外界更盛傳她會成為這個超級英雄的妻子。

今次有指艾美莉賓特將會加盟MCU，不少影迷都表示相當期待。（IMDB圖片）

去年的大片《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）後，MCU就開始集中發展第四階段，持續擴張他們的世界。根據《Murphy’s Multiverse》近日的報道指，現年36歲的英國女演員艾美莉賓特，即將會加入MCU，與The Rock狄維莊遜（Dwayne Johnson）拍攝新戲《幻險森林奇航》（Jungle Cruise）期間，艾美莉就已經跟Marvel Studios會面。

多次與超級英雄角色擦身而過

而其實艾美莉賓特已經多次與MCU的超級英雄角色擦身而過，當年她曾因為檔期的問題而錯失「黑寡婦」的角色，本來又有機會成為「美國隊長」的女友Peggy Carter。去到近年的《Marvel隊長》，外界都有超高呼聲希望換走貝兒娜森（Brie Larson），轉由艾美莉出演。

有傳艾美莉賓特極有可能成為《奇異博士2》的女性法師「Clea」。（《奇異博士》劇照）

成為奇異博士的妻子？

今次有指艾美莉賓特真正有機會加入MCU，不少影迷都表示相當期待，更瘋傳她極有可能成為《奇異博士2》的女性法師「Clea」，她在Marvel原著漫畫中，是奇異博士的信徒、戀人和妻子，同樣也是一位擁有強大法力的魔法師，相信會是一個奇異博士的得力助手。

+ 3 + 2

對於這個消息，不少影迷的反應都很正面，事關艾美莉賓特從演出《穿Prada的惡魔》（The Devil Wears Prada）的刻薄女助理後，打開國際知名度，艾美莉曾表示不希望重複戲路，所以她的作品橫跨文藝、古裝、喜劇、動作片等類型，絕對是荷里活最受矚目的女演員之一。