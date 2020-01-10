【奇異博士2】導演證意見分歧已離任　對《WandaVision》有影響？

Marvel Studios MCU第4階段作品之一《奇異博士2》(奇異博士之瘋狂的多重宇宙，Doctor Strange in the Multiverse of Madness）原定於2021年5月7日上映，但今日傳出的重磅消息似乎會對上映日子有影響，搞不好有機會會流產添啊！

《奇異博士2》仍能如期上映嗎？（IG@Marvel Studios）

原先講明《奇異博士2》將會成為MCU 首部恐怖風格的電影，而原導演 Scott Derrickson 會回歸執導，而紅女巫（Scarlet Witch）的伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen ）同樣會演出，有傳會講到在Marvel劇集《WandaVision》中，她將人失去幻視（Vision）後面臨崩潰，因為故事跟《奇異博士2》有所連接，所以在續集中需要靠奇異博士能幫助扭轉局面，帶領失控的紅女巫返回正軌。

《奇異博士2》跟《WandaVision》故事性上有所連接，未知會否影響埋後者。（Getty Images）

不過今日根據外媒《Variety》報導，導演 Scott Derrickson確定卸任，而Marvel Studios方面亦火速回應傳言屬實，因意見分歧的關係，所以有此決定，不過仍然感謝Scott Derrickson對MCU的貢獻。

Scott Derrickson今早在Twitter同樣證實自己會卸任《奇異博士2》一職。（Scott Derrickson Twitter擷圖）

另外，Scott Derrickson都有在個人Twitter寫下「因為意見分歧的關係，Marvel和我一同決定在《奇異博士2》中分道揚鑣，我很感謝一起合作過，而這會繼續保留作為續集。」

電影將會在今年5月開機投入拍攝，目前未有消息指映期會有延誤，Scott Derrickson雖然卸下導演一職，但他仍會繼續作為一名監制參與該戲，而Marvel方面現時正在尋找新導演當中。