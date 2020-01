【奇異博士2】外媒爆Marvel為新角色覓人選　首集反派有望回歸？

由班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)主演的《奇異博士》(Doctor Strange)續集電影《Doctor Strange in the multiverse of madness》原定由導演Scott Derrickson執導。可是,早前他在創作上與Marvel Studios出現分歧而辭去導演一職。雖然導演仍然懸空,但仍無阻這項目繼續進行。 近日有外媒指出,這部作品將引進一位全新的魔法師,而且這位魔法師與奇異博士的關係非常密切,究竟是新超級英雄,抑或是超級反派呢?

班尼迪甘巴貝治主演的《奇異博士》續集電影《Doctor Strange in the multiverse of madness》將在2021年上映。(《奇異博士》劇照)

外界一直認為《Doctor Strange in the multiverse of madness》將會是Marvel電影宇宙第四階段最重要的作品。皆因除了奇異博士、王及Baron Mordo續演外,由伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)飾演的紅女巫亦會加入。有指紅女巫將成為今集的反派之一,並與奇異博士為敵。然而早前卻傳出了Scott Derrickson辭去導演一職的消息。消息傳出後,許多粉絲都擔心電影上映會否因此而需要押後。目前Marvel Studios除了尋找新導演外,有指他們也在尋找新演員加盟。

外界盛傳紅女巫將與奇異博士為敵。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

《奇異博士》續集電影《Doctor Strange in the multiverse of madness》的前期籌備工作仍在進行。外媒《Screen Rant》引述《The Illuminerdi》報導,指出Marvel Studios目前為《Doctor Strange in the multiverse of madness》尋找女主角。據了解,這角色或是女魔法師Clea。該報導續指出,Marvel Studios正在尋找一位年齡20歲尾至40歲頭的女演員。最重要的是,他們正在尋找一位具「領導才能的女演員」,即代表她會與奇異博士有對手戲,所以讓人聯想到Clea將在《奇異博士》續集電影出現。

外媒指Marvel Studios正尋找飾演Clea的女演員。(Marvel Comics)

為何Clea會出現?

Clea首次出現在1964年11月發行的《Strange Tales》第126期。她是Umar的女兒,多瑪姆(Dormammu)的姪女。Clea曾是Dark Dimension的統治者,這個神秘國度就是多瑪姆在放逐時征服的地方。在原著漫畫中,Clea在Dark Dimension遇上奇異博士。兩人不只一齊工作,還發展出感情。

如果Clea真的在《奇異博士2》出現的話,多瑪姆或許都會回歸。(《奇異博士》劇照)

早前Marvel Studios總裁Kevin Feige早前宣布《Doctor Strange in the multiverse of madness》將引入一個全新的神秘角色,他還表示一直希望把這角色引入MCU。而早在2016年時,《奇異博士》的創集團隊及編劇Jon Spaihts曾多次表示希望Clea放到《奇異博士》的續集作品。如今或許是時間把Clea引入MCU。皆因Kevin Feige也曾指出,紅女巫是最強的復仇者。如果紅女巫最後真的與奇異博士為敵的話,那麼奇異博士需要一位超強盟友幫助。

未知Marvel Studios總裁Kevin Feige所說的神秘角色會否就是Clea呢?(Marvel Comics)

如果Clea真的加入《Doctor Strange in the multiverse of madness》,她或會成為奇異博士的強大盟友,但或許同時暗示多瑪姆或將回歸《Doctor Strange in the multiverse of madness》。除此之外,Clea的出現, Miss America及Brother Voodoo或許都會有機會出現。唯一切有待官方的最終決定,大家拭目以待。