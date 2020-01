【奇異博士2】外媒流出劇情大綱　時間寶石重現兼有重要人物回歸

Mavrel Studios MCU第4階段作品《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)設定在《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)之後,更被視為今個階段最大規模的電影,日前有消息指《奇異博士2》的劇情大綱流,令這套5月才開拍,一年後才上映的電影面臨內容全面曝光的危機!