【奇異博士2】外媒流出劇情大綱　時間寶石重現兼有重要人物回歸

Mavrel Studios MCU第4階段作品《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）設定在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）之後，更被視為今個階段最大規模的電影，日前有消息指《奇異博士2》的劇情大綱流，令這套5月才開拍，一年後才上映的電影面臨內容全面曝光的危機！

看來「奇異博士」在續集中會相當之忙，又要救「紅女巫」之餘仲要對付反派！。（電影劇照）

早前已知Marvel影集《WandaVision》會跟《奇異博士2》會完整銜接，而由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的「紅女巫」（Scarlet Witch）將會因為失去「幻視」，而崩潰兼失控，需要靠「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）的幫助才能回到正軌，因此會出現副題所寫的「Multiverse」多元宇宙。

「紅女巫」在《復仇者聯盟4》後，因失去「幻視」而崩潰兼失控。（影片截圖）

近日再有跟《奇異博士2》劇情大綱的消息流出，首先在《復仇者聯盟4》中消失的時間寶石以及《奇異博士》中的Karl Mordo將會回歸！

英國網站《Backstage》透露《奇異博士2》劇情大綱如下︰「奇異博士」在《復仇者聯盟4》後，致力研究時間寶石。但明明在《復仇者聯盟4》中，一眾超級英雄以時空旅行回到過去借時間寶石，再由「美國隊長」放回到原來的時間點上，而在「鐵甲奇俠」彈指後，理應再沒有任何寶石，所以為甚麼時間寶石會出現在《奇異博士2》中則是個謎！

已可以肯定奇異博士師兄莫度將於未知幾時開拍的《奇異博士2》出場，但看來《復仇者3》沒有容下他的機會了。

另外，當年出賣古一大師，跟「奇異博士」早已分道揚鑣的師兄Karl Mordo同樣會出現在今集，而《Backstage》指出「一位老朋友變成敵人，打斷了奇異博士的計畫，並導致他釋放了難以收拾的禍害。」在此有提示了將會有更大的反派登場！

由於盛傳Nightmare將會是《奇異博士2》的反派，於是便傳出角色Magik將會好快加入到MCU中。而其實在《新異變人》中，由Anya Taylor-Joy飾演的角色就是Magik，但未知未來會否續由她來飾演。（《新異變人》劇照）