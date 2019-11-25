【奇異博士2】電影涉多重宇宙　呢位重磅超級英雄或有機會登場

由基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）主演的《雷神奇俠4》（Thor: Love And Thunder）要到2021年才上映。可是，外媒早前傳出雷神可能會在Marvel電影宇宙第四階段的其他作品登場。粉絲或者不用多等兩年時間，就能在大銀幕見到雷神。

《奇異博士》續集電影將在2021年上映。（《奇異博士》劇照）

外媒一直形容《奇異博士2》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）將會是繼《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）後，再次出現英雄混戰的場面。除了確認由伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）飾演的紅女巫會出現外，還傳出紅女巫兩名兒子Wiccan和Speed、其愛人幻視及其兄長快銀（漫畫設定是姐弟）都會在《奇異博士2》中現身。除此之外，Kevin Feige也確認了《奇異博士2》與劇集《Loki》有連繫，這或代表洛基都會在電影中出場。

《奇異博士2》將由班尼迪甘巴貝治（左）及伊莉莎伯奧森主演。（Getty Images）

據外國傳媒最新消息指，還有一位重磅超級英雄將會在《奇異博士2》中客串登場。該報導引述知情人士消息，指雷神將有機會客串《奇異博士2》。然而，有傳雷神將以全新造型登場。該報導續指出，由於《奇異博士2》涉及多重宇宙，所以影迷或將在另一個時空，看到一個全新的雷神。

外媒引述知情人士消息，指出雷神或會以全新造型出現。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

假如傳聞屬實的話，或許還有其他的超級英雄會以這個方法現身。但據目前來說，或許至少雷神會以這方式登場。值得一提的是，在《奇異博士》（Doctor Strange）片尾片段，雷神都有登場，當時他前來尋找流亡在地球的父親奧丁。《奇異博士》成功設置《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok），或者《奇異博士》續集的故事同樣衍生出《雷神奇俠4》。然而一切消息未得到任何官方證實，目前只知奇異博士將與紅女巫聯手對抗Nightmare，而Jane Foster會回歸《雷神奇俠4》，聖域界新任領袖Valkyrie會尋求她的新女王。