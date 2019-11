【奇異博士2】電影涉多重宇宙　呢位重磅超級英雄或有機會登場

由基斯咸士禾夫(Chris Hemsworth)主演的《雷神奇俠4》(Thor: Love And Thunder)要到2021年才上映。可是,外媒早前傳出雷神可能會在Marvel電影宇宙第四階段的其他作品登場。粉絲或者不用多等兩年時間,就能在大銀幕見到雷神。

《奇異博士》續集電影將在2021年上映。(《奇異博士》劇照)

外媒一直形容《奇異博士2》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將會是繼《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)後,再次出現英雄混戰的場面。除了確認由伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)飾演的紅女巫會出現外,還傳出紅女巫兩名兒子Wiccan和Speed、其愛人幻視及其兄長快銀(漫畫設定是姐弟)都會在《奇異博士2》中現身。除此之外,Kevin Feige也確認了《奇異博士2》與劇集《Loki》有連繫,這或代表洛基都會在電影中出場。

《奇異博士2》將由班尼迪甘巴貝治(左)及伊莉莎伯奧森主演。(Getty Images)

據外國傳媒最新消息指,還有一位重磅超級英雄將會在《奇異博士2》中客串登場。該報導引述知情人士消息,指雷神將有機會客串《奇異博士2》。然而,有傳雷神將以全新造型登場。該報導續指出,由於《奇異博士2》涉及多重宇宙,所以影迷或將在另一個時空,看到一個全新的雷神。

外媒引述知情人士消息,指出雷神或會以全新造型出現。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

假如傳聞屬實的話,或許還有其他的超級英雄會以這個方法現身。但據目前來說,或許至少雷神會以這方式登場。值得一提的是,在《奇異博士》(Doctor Strange)片尾片段,雷神都有登場,當時他前來尋找流亡在地球的父親奧丁。《奇異博士》成功設置《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok),或者《奇異博士》續集的故事同樣衍生出《雷神奇俠4》。然而一切消息未得到任何官方證實,目前只知奇異博士將與紅女巫聯手對抗Nightmare,而Jane Foster會回歸《雷神奇俠4》,聖域界新任領袖Valkyrie會尋求她的新女王。