迪士尼將開拍真人版《小鹿斑比》　最慘痛一幕將輕輕帶過？

近年，迪士尼都有翻拍經典成真人版電影的熱潮，上年的《獅子王》（The Lion King）以及《阿拉丁》（Aladdin）票房都突破10億美元（超過77億港元）。 據外媒報道，下一部要真人化的電影，就輪到大家都很熟悉的《小鹿斑比》（Bambi）。

1942年上映的《小鹿斑比》是改編自奧地利作家菲利斯沙頓所作的同名小說，當年獲得了3項奧斯卡的提名。（《小鹿斑比》劇照）

1942年上映的《小鹿斑比》是改編自奧地利作家菲利斯沙頓所作的同名小說(Bambi, A Life in the Woods)，這部電影是第5部華特迪士尼的經典動畫長片。當年獲得了3項奧斯卡的提名，包括最佳歌曲，最佳配樂和最佳音效。

故事講述了一隻母鹿生下了一隻小鹿，名叫斑比（Bambi）。斑比在森林中學習，有兩個最好的朋友，兔子「Thumper」和小臭鼬「Flower」。

斑比媽媽被獵人殺害 最令觀眾深刻

而提起小鹿斑比，相信最令大家難忘的一定是斑比的媽媽被獵人殺害的那一幕，有指當年迪士尼怕嚇壞小朋友，故意避免拍下母鹿被獵人槍殺的畫面，但想不到電影中以一下槍聲做暗示，也是讓很多觀眾感到很不安。

斑比在森林中學習，有兩個最好的朋友，兔子「Thumper」和小臭鼬「Flower」。（《小鹿斑比》劇照）

據知迪士尼今次翻拍這部經典，已經找來了《Marvel隊長》（Capatain Marvel）的編劇Robertson-Dworet以及Lindsey Beer撰寫劇本，導演就未有人選。

雖說是真人版，但其實這次的新版電影，將會與上年的《獅子王》、2016年的《魔幻森林》（Jungle Book）所用的拍攝方式類似，用動態捕捉和VR等技術，以CGI的特技把電影角色創造出來，相信新版電影同樣不會有真實的動物出現。

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有指，這次迪士尼在新版電影中也不打算對母鹿的死加入更多情節，電影將集中在斑比與他的森林好友身上，主要講他們追尋自我的成長過程。