Marvel隊長《復仇者2》刪減畫面曝光　導演親解「被消失」原因

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《Marvel隊長》（Captain Marvel）作為Marvel電影未來的重要角色之一，即便在Marvel電影宇宙（MCU）登場甚晚，對於未來仍相當具有代表性。Marvel總裁奇雲費治（Kevin Feige）、《復仇者聯盟：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）導演Joss Whedon受訪曾證實，本來早於《復2》片尾已打算讓Marvel隊長客串登場，並請其他演員站位在後方。但後來覺得這樣安排欠妥，最後只好刪掉該段，「暫緩」她的登場。　

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一名眼利的Reddit網友spiderjj45最近在《無限傳奇》（The Infinity Saga）的藍光碟特輯中，捕捉到原本Marvel隊長的替身企位。只見該名女替身勁專業，七情上面盡Show女性英雄的氣魄。不禁令人猜測如果Marvel隊長提早登場，她又會如何融入《復仇者聯盟》的故事。不過，這部分已不在Marvel電影團隊的考量範圍內。

一名眼利的Reddit網友spiderjj45最近在《無限傳奇》的藍光碟特輯中，捕捉到原本Marvel隊長的替身企位。只見該名女替身勁專業，七情上面盡Show女性英雄的氣魄（《無限傳奇》截圖）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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