【Marvel隊長2】影迷激動聯署請願即將達標　勢要貝兒娜森卸任

Marvel Studios電影《Marvel隊長2》早前落實於2022年上映,打破盛傳2023年5月5日上映的傳言,對於女主角貝兒娜森(Brie Larson),影迷有不一的意見,而在得知她擔任「Marvel隊長」一角後,要求換角的聲音都不少,在面對即將開拍續集之時,再度有影迷發起聯署要求她卸任!

由貝兒娜森出任的「Marvel隊長」一角飽受批評。(官方圖片)

在最新的Spike Valentine請願聯署中,其中有一條寫下「Demand Captain Marvel is Played By a Woman of Color, Not Brie Larson!」直接要求貝兒娜森退出。

內文寫下要求貝兒娜森卸下她的角色(Carol Danvers/Marvel隊長),來證明自己是社會正義同盟,更要保證該角會由一名同性戀女黑人來出演。讓Monica Rambeau(Carol Danvers 的好友Maria Rambeau的女兒)來取代「漂白」了的女黑人Marvel隊長。

目前聯署已高達將近29,000個簽名。(網上擷圖)

事實上該聯署的目標是收集30,000個簽名,目前已收集將近29,000個簽名,看來很快就會達標。其實Marvel Studios已經多次收到或留意到這類型的請願信,雖然當中有些激進份子是特意去冒犯貝兒娜森,而現在他們要求在《Marvel隊長2》開始拍攝之前,就將她從劇組中移走。

不少影迷要求貝兒娜森卸任「Marvel隊長」。(《復仇者聯盟4:終局之戰》劇照)

自貝兒娜森在《Marvel隊長》和《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)中擔任主演之一以來,因為沒有足夠的微笑而飽受批評,不過她一向懶理這些負評,有些評語更寫下要她出來扮演「社會正義戰士」的角色,而在今次的聯署當中,其中一條建議更有叫她向The Motion Picture以及電視基金會捐款。

有指Monica Rambeau將會接任成為「Marvel隊長」,都算完了影迷心願。(《Marvel隊長》劇照)

其實令影迷們不高興的原因更是因為Monica Rambeau的確是首位「Marvel隊長」,Monica Rambeau於1982年首次出現在Marvel Comics中,不過Marvel總裁Kevin Feige和他的工作人員卻揀選了奧斯卡影后貝兒娜森來演出更為人熟悉的漫畫人物版本。