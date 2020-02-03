【花木蘭】終極預告出爐　鞏俐率匈奴王大戰劉亦菲打到飛起

由劉亦菲、甄子丹、鞏俐及李連杰主演的真人版《花木蘭》（Mulan）上映在即，迪士尼趁超級碗舉行期間，為粉絲送上最新《花木蘭》的預告，片中見木蘭大展身手，與鞏俐為首的敵軍打到飛起！

真人版《花木蘭》在上映前夕推出全新預告，這回預告添加了不少動作場面。（《花木蘭》預告擷圖）

《花木蘭》在去年先7月公開了首條預告後，電影經歷了重拍及主角劉亦菲撐警言論引起的風波後，迪士尼決定在電影上映前夕，推出《花木蘭》全新預告。除了飾演花木蘭的劉亦菲外，李連杰、甄子丹及鞏俐都有在這回預告中登場，而且畫面都非常多，影迷可以在入場前更加了解三位的角色。

甄子丹飾演的唐將軍，他負責訓練軍人。（《花木蘭》預告擷圖）

跟之前的《花木蘭》預告一樣，這次的新預告有更多戰鬥的場面出現，當中包括花木蘭在軍隊訓練的畫面、她說出「忠」（Loyal）、「勇」（Brave）及「真」（True），宣誓成為軍人的時刻。可是，由於她是女子之身，所以當去到「真」時，她並沒有跟著軍隊說出這個字。

當說到「真」時，花木蘭卻沒有跟大軍一齊說出來。（《花木蘭》預告擷圖）

另外，除了飾演花木蘭的劉亦菲外，這回預告有更多關於反派的畫面，當中包括由李截飾演的匈奴王及由鞏俐飾演的強大女巫仙狼。在仙狼協助下，匈奴王更不斷進攻北方六國城池，而仙狼與花木蘭的對戰畫面掀起高潮，相信也是真人版電影的焦點所在。

鞏俐飾演的強大女巫仙狼，她協助匈奴王為他的父親報仇。（《花木蘭》預告擷圖）

真人版《花木蘭》鐵定於下月尾上映，電影原本被視為票房保證。可是，在全球受武漢肺炎疫情壟罩，特別是在中國，相信全球票房將有一定影響。假如武漢肺炎疫情到3月仍未能有效控制，電影在中國的票房恐怕會不如預期。