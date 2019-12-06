【花木蘭】最新預告曝光劉亦菲鞏俐對打　仙狼亮相極有氣派

由劉亦菲主演的迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan）早前需要大規模重拍，事關公開首條預告後令影迷極度不滿，加上劉亦菲的撐警言論，引起世界各地影迷發起杯葛花木蘭「#BoycottMulan」的行動，該戲可謂波折重重。

《木蘭辭》中的「織織復織織，木蘭當戶織」，花木蘭未代父從軍之前當年要在家中織下嘢先。（《花木蘭》預告擷圖）

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《花木蘭》原定2020年3月26日香港上映，迪士尼方面都有理冇理，昨日（5日）繼續公開第2條預告，在新預告中更有「皇帝」李連杰、花木蘭的導師「唐將軍」甄子丹以及反派「仙狼」鞏俐等人亮相，還有更多「花木蘭」代父從軍、在軍營中受訓以及更多打鬥的畫面，尤其是鞏俐跟劉亦菲開戰的場面！

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「仙狼」鞏俐現身，將會跟「花木蘭」劉亦菲展開激烈的對打戲。（《花木蘭》預告擷圖）

鞏俐早前曾透露自己所扮演的「仙狼」一角色很厲害，是戲中的大反派，更是位十分強大的巫女，耍劍的花木蘭要以劍法跟法術對抗，加上「仙狼」能瞬間變出過千隻鷹，同時擁有很大的能量，不過在戲中的戲份不算多，但十分重要，最後觀眾會理解她是個怎樣的人，不單單只是個反派而已。

劉亦菲：「我是花木蘭，會帶着榮耀歸來！」。（《花木蘭》預告擷圖）

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《花木蘭》最新預告