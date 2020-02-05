《復仇者聯盟2》曾懷孕上陣　施嘉莉祖安遜孕照造型曝光

Marvel的超級英雄電影一向都是話題之作，上年年尾推出的《Infinity Saga Boxset》，包含不少從未曝光的珍貴片段。 最近，就有影迷觀看這套裝時，發現飾演「黑寡婦」施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson），在拍攝《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）時的懷孕造型，相片更在網上瘋傳。

施嘉莉祖安遜在拍攝《復仇者聯盟2：奧創紀元》時，是靠3位特技替身演員以及後期視覺特效，隱藏在拍攝過程懷孕的模樣。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

將於今年4月底上映的Marvel獨立電影《黑寡婦》（Black Widow），最近公開了最新預告及海報後，已叫大家相當興奮，絕對是今年其中一部最受影迷期待的電影。而其實施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）出演這個角色已經有十年，在戲中的性感造型極具魅力，一直都備受粉絲愛戴。

施嘉莉祖安遜身材豐滿，魅力過人，多年來都極受影迷喜愛。（GettyImages）

黑寡婦懷孕的造型曝光

Marvel Studios上年推出「The Infinity Saga Collector's Edition」4K UHD+藍光碟套裝，當中包括很多從未曝光的珍貴片段。最近就有影迷在回顧黑寡婦過往的造型時，發現她當年正值懷孕期間拍攝的《復仇者聯盟2：奧創紀元》模樣。

點撃即睇黑寡婦拍《復仇者聯盟2》時的懷孕模樣：

+ 7 + 6 + 5

雖然大家都知道施嘉莉祖安遜在拍《復仇者聯盟2》時是懷有身孕，並已有約8個月，故部分場口都難以掩飾她突出的腹部，所以導演Joss Whedon曾透露，請了至少3位替身演員，特別是在拍攝動作戲時代施嘉莉上陣。

拍檔「美國隊長」當年也曾提過，片場有很多個假的黑寡婦，讓他也傻傻分不清。最近就有網友截圖，貼出一張美國隊長與黑寡婦並肩而行的照片，相中可清楚看到黑寡婦懷孕的模樣。施嘉莉祖安遜在這場戲穿著貼身的戲服，可見她的腹部隆起，充滿孕味。

而施嘉莉其實曾多次在訪問中提到，自己在任何情況下穿起黑寡婦的貼身戲服，感覺都不太舒服，相信大肚期間拍攝會更甚。（IMDB圖片）

神奇女俠都試過類似情況

據知，黑寡婦的專屬替身Heidi Moneymaker已合作多年，當年替身就是穿起黑寡婦的緊身衣，再靠視覺特效捕捉施嘉莉祖安遜的樣貌，之後再用特效轉移到替身的臉上。

除了黑寡婦，其實《神奇女俠》（Wonder Woman）的主角姬嘉繹（Gal Gadot）都有類似的情況，事關她在拍攝《神奇女俠》時也是懷有身孕，當時她在綠幕下拍攝動作場面，製作團隊也是靠放了一個綠色的腰帶在她的衣服上，然後通過CGI把她的腹部縮小。