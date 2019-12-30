【Marvel】《蟻俠3》兩大反派角色流出　是為第四階段鋪路？

極有機會落實的《蟻俠3》，據傳將會為 Marvel 下一階段的大反派埋伏筆。這一系列在觀眾心目中的重要度雖然不如《美國隊長》、《雷神奇俠》或是《鐵甲奇俠》，但其實 Marvel 不斷透過與《復仇者聯盟》片集的緊密連結，提高《蟻俠》影片的重要性，譬如《復仇者聯盟：終局之戰》挽救局面的大關鍵，正是在《蟻俠2：黃蜂女現身》中多次提及的量子空間，要是漫威再來玩一次類似的招式，藉由《蟻俠3》為下一階段的大故事鋪哏，也不見得沒有可能。

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比較令粉絲興奮的傳聞是，《蟻俠3》的兩大惡棍據傳一個是《神奇4俠》中的末日博士，一個是《蜘蛛俠》裡最後變身綠魔的 Norman Osborn，倘若真屬實，將使《蟻俠3》重要性倍增，變成 Marvel 迷們絕不能錯過的電影。 Norman Osborn這角色能否使用，還得看 Marvel 與握有《蜘蛛俠》故事和角色拍攝權的 Sony 如何談，目前雙方還協議有一、兩部片的合作機會，Sony 也傳在準備與 Marvel 有再次分家的可能，打算強化手上的英雄宇宙，已有風聲表示扮演蜘蛛俠的 Tom Holland，將在《毒魔2》亮相，反正毒魔本就是出自《蜘蛛俠》漫畫的角色，這樣安排並沒有不合理。以上這些令大家期待的情報，都尚未經過證實，影迷不妨先拭目以待。

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