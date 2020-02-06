【小飛俠】真人版鎖定華堅馮力士演反派　網民：勁期待好神似

在《JOKER小丑》發揮得淋漓盡致的荷里活男星華堅馮力士（Joaquin Phoenix），憑電影獲得了無數的獎項和提名。 最近就有傳華堅馮力士將會加入迪士尼，演繹另一個深入民心的反派角色，消息一傳出已叫不少影迷為之興奮。

迪士尼近年不斷將經典動畫以及童話故事，翻拍成真人版電影，下一部將會是1953年經典電影《小飛俠》（Peter Pan）。（網上圖片）

迪士尼近年不斷將經典動畫以及童話故事，翻拍成真人版電影，雖然外界有批評指「炒冷飯」缺乏新意，但上年的《阿拉丁》和《獅子王》等作品都在全球取超過10億美元票房，所以迪士尼還是會添食，繼續發展更多經典故事真人版電影。

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迪士尼邀請華堅馮力士演「鐵鈎船長」

上個月，迪士尼確認將會開發他們1953年經典電影《小飛俠》（Peter Pan），推出真人版電影，名為《Peter Pan and Wendy》。據外媒報道，迪士尼已經鎖定邀請華堅馮力士，飾演新版電影中反派「鐵鈎船長」（Captain Hook）一角。

有傳華堅馮力士將會加入迪士尼，演繹另一個深入民心的反派角色。（《JOKER小丑》劇照）

瑪歌羅比將出演「Tinker Bell」？

熟悉《小飛俠》的粉絲應該都會記得，戲中飾演「鐵鈎船長」的演員都會同時演出「Mr. Darling」，不過據報道指，今次新版電影將會由兩個演員分別演出。

迪士尼方面預計《Peter Pan and Wendy》，將於今年4月開拍，目前正在選角階段。據知迪士尼除了鎖定由華堅馮力士飾演反派「Captain Hook」，同時早前也有報道指，電影公司希望邀請瑪歌羅比（Margot Robbie）出演「Tinker Bell」。

據知迪士尼除了鎖定由華堅馮力士飾演反派「Captain Hook」，另外也希望邀請瑪歌羅比（Margot Robbie）出演「Tinker Bell」。（網上圖片）

網民大讚迪士尼選角出色

雖然現階段未確定兩位演員是否會接拍這角色，但如果一切成真，將會是「小丑」和「小丑女」在經典動畫電影合體的電影，消息讓不少網民表示驚喜，也有粉絲指華堅馮力士神態與「鐵鈎船長」相似，覺得他是不二人選，也有人表示期待看到華堅馮力士與瑪歌羅比合作。



《Peter Pan and Wendy》將會在迪士尼串流平台Disney+推出，由《老人與槍》大衛羅利（David Lowery）執導，電影將會在加拿大溫哥華拍攝。