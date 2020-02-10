【奧斯卡2020】施嘉莉失落影后未輸晒　搣甩黑寡婦標籤成最大突破

第92屆奧斯卡頒獎典禮經已完美落幕，一眾獎項亦名花有主，今屆女主角競爭都非常激烈，有《爆炸性醜聞》的查理絲花朗（Charlize Theron）、《Harriet》的Cynthia Erivo、《星夢女神：茱地嘉蘭》的雲妮絲維嘉（Renée Zellweger）、《小婦人》的莎愛絲露娜（Saoirse Una）以及《婚姻故事》的施嘉莉祖安遜，最終由雲妮絲惠嘉奪得。雖然施嘉莉祖安遜未能脫穎而出，但觀乎她演技上的躍進及求突破之心，其實已經值得嘉許。

在《鐵甲奇俠2》登場的「黑寡婦」留下深刻印象。（電影劇照）

事實上自2010的《鐵甲奇俠2》（Iron Man 2）中引入「黑寡婦」（Black Widow）一角後，Marvel Studios便為她奠定超級英雄兼打女形象，就連未拍Marvel電影前，都會有類似《LUCY：超能煞姬》以及《攻殼機動隊》等戲路找上門，某程度上將她跟「黑寡婦」劃上等號。今年5月更終於有《黑寡婦》獨立電影上畫，可算是一完影迷和她多年心願。

今年終於等到獨立電影《黑寡婦》。（電影劇照）

一個演技的肯定

不過當名導馬田史高西斯都話「英雄片唔係電影，係一個樂園」，你就知這類電影雖然大賣，但在行內是受到一定程度「歧視」，甚至會跟不需演技去演扯上關係。所以作為被標籤成超級英雄的演員，一個演技肯定是一大心願。在今屆奧斯卡頒獎典禮當中，施嘉莉祖安遜就憑《婚姻故事》和《陽光兔仔兵》，分別侯選最佳女主角和最佳女配角。雖然最後空手而回，但好明顯在一眾評審眼中，已經成功跳出「黑寡婦」的既定框框，有睇過《婚姻故事》的影迷或會覺得，這些年來「黑寡婦」一角將她的演技光芒都蓋住了。

《婚姻故事》男女主角「黑寡婦」Scarlett Johansson和「星戰達哥」Adam Driver二人可說是演技大爆發，成為今屆奧斯卡大熱。

對白夭心夠貼地

《婚姻故事》是由施嘉莉祖安遜和《星球大戰》的Adam Driver兩位巨星主演，一個看似簡單卻又逼真到爆的婚姻故事，成功引起不少影迷共鳴，尤其是當中的金句對白，不少人說極為夭心：「男人一開始還噓寒問暖，等我們生小孩變成媽媽後，他們就開始嫌棄了」、「我發現我從來沒為自己活過，我一直只為他而活」、「沒有人是完美的，沒有愛情是完美的」、「我認識他兩秒就愛上他了，就算愛他已經沒有意義，我今生還是會愛著他」、「事情不是不再愛了那麼簡單」、「我跟你結婚後，自己就完全變了一個人」等等，每一句入肉到爆的對白都太過赤裸，甚至刺痛人心。

互相出言侮辱，這一場爭吵戲是電影中最讓人心碎的一幕。（《婚姻故事》劇照）

零感情的相對無言更難演

除了有好的對白，當然還需要好好的演員來演釋，不論是施嘉莉祖安遜歇斯底里的爆發，還是在律師樓慢慢訴說自己的故事時，都成功感動觀眾。有人指出全片最好戲的部分，就是後期施嘉莉祖安遜和Adam Driver在屋企互相指罵到喊的一場戲，不過筆者卻認為，施嘉莉祖安遜好戲程度其實是話喊就喊，眼淚好似開水喉般簡單。

退回施嘉莉祖安遜還未遞上離婚文件給Adam Driver前，其中有一幕是她和Adam Driver一同返回家中，兩人對話已經零感情，沒過多交流，最後她一個轉身入房上床就開始流眼淚，人前建立起女強人不在意的形象，只得自己獨處時則爆喊盡情釋放，反映出現時不少女性的真實情況，相信有不少女性看到這幕心都痛一痛。

+ 8 + 7 + 6

得獎與否，受很多因素影響，電影的題材、同屆對手強弱、評審心中的分數等、不過施嘉莉祖安遜今年肯定做到「要贏人先要贏自己」這一步，沒有背上黑寡婦這包袱一世，至於幾時先可以贏人？指日可待。